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    У Дагестані невідомий поранив двох поліцейських

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    Фото ілюстративне - У Дагестані невідомий поранив двох поліцейських
    Фото ілюстративне

    Правоохоронці зупинили чоловіка і попросили його документи, у відповідь той відкрив вогонь

    У Дагестані невідомий обстріляв поліцейських, які попросили його показати свої документи.

    Про це повідомляє «Тасс» з посиланням на МВС по регіону.

    Інцидент стався в Хасавюртівському районі Дагестану. Правоохоронці зупинили чоловіка, який видався їм підозрілим, і попросили його документи. У відповідь той відкрив вогонь по поліцейських, після чого втік.

    У підсумку двоє співробітників поліції отримали поранення середньої тяжкості. Вони госпіталізовані, їхнім життям нічого не загрожує.

    Влада веде пошуки злочинця.

    Раніше повідомлялося, що в Одесі внаслідок бійки із стріляниною постраждав чоловік.

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