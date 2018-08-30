У Дагестані невідомий поранив двох поліцейських
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Фото ілюстративне
Правоохоронці зупинили чоловіка і попросили його документи, у відповідь той відкрив вогонь
У Дагестані невідомий обстріляв поліцейських, які попросили його показати свої документи.
Про це повідомляє «Тасс» з посиланням на МВС по регіону.
Інцидент стався в Хасавюртівському районі Дагестану. Правоохоронці зупинили чоловіка, який видався їм підозрілим, і попросили його документи. У відповідь той відкрив вогонь по поліцейських, після чого втік.
У підсумку двоє співробітників поліції отримали поранення середньої тяжкості. Вони госпіталізовані, їхнім життям нічого не загрожує.
Влада веде пошуки злочинця.
Раніше повідомлялося, що в Одесі внаслідок бійки із стріляниною постраждав чоловік.