В Одесі внаслідок бійки із стріляниною постраждав чоловік



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Місце стрілянини

Усі учасники конфлікту доставлені до відділку поліції для встановлення обставин інциденту

Одеські правоохоронці встановлюють обставини конфлікту зі стріляниною, який виник 28 серпня на стоянці біля одного із закладів швидкого харчування.

Про це повідомляє Приморський відділ поліції в м. Одесі.

«Попередньо встановлено, що конфлікт між групою осіб переріс у бійку, під час якої одна з учасниць здійснила в бік автомобіля кілька пострілів з травматичного пістолета, який належить одному з учасників конфлікту», - заявили в поліції.

За інформацією правоохоронців, внаслідок бійки один з чоловіків отримав травму голови, йому була надана медична допомога.

Повідомляється, що зараз усі учасники конфлікту доставлені до відділку поліції для встановлення обставин події.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в Одесі близько 7 години ранку 28 серпня на 5-й станції Фонтану сталася стрілянина. За словами очевидців, дівчина, яка стріляла, перебувала під дією наркотичного сп'яніння.

Радник голови поліції Одеської області Руслан Форостяк повідомив, що дівчину в неадекватному стані госпіталізували.