У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня

Вночі на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються дощі

У четвер, 31 серпня, в Україні очікується тепла погода. Проте у деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Вночі на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються дощі. Протягом дня опади можливі на Правобережжі. Метеорологи також попереджають про грози, а також град та шквали 15-20 м/с в окремих районах. На решті території - без опадів.

В більшості областей України нічна температура повітря становитиме 16-21° тепла. Прохолодніше буде у східних та північно-східних областях, де очікується 12-17° тепла.

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Протягом дня термометри покажуть +26-31°. Найбільша спека триматиметься на південному сході країни, де спостерігатиметься до +35°. У той же час, на заході температура повітря становитиме +20-25°. У Карпатах вночі стовпчики термометрів опустяться до +10-15°, а вдень піднімуться до +13-18°.

На Київщині буде мінлива хмарність. У другій половині дня прогнозується невеликий короткочасний дощ та грози. Вітер буде південно-східного напрямку із швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі в Київській області збережеться на рівні +16-21°, під час денних годин підніметься до +23-31°. У столиці, Києві, температурні показники вночі відображатимуться в діапазоні 18-20°, а вдень температура повітря підніметься до 26-31° вище нуля.