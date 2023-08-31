31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня краще не сваритися і не лихословити

31 серпня відзначається Всесвітній день блогу, День визнання франшизи та Міжнародний день поінформованості про передозування. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Флора і Лавра.

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Всесвітній день блогу

Явище блоггінгу відіграє настільки важливу роль в житті людей, що існує навіть спеціальне свято — Всесвітній день блогу або Всесвітній день блогера. Цю подію заснували в 2005 році, а відзначають щороку 31 серпня.

Першими в історії блогерами стали люди, які познайомилися з Інтернетом та усвідомили його цінність ще в кінці 1980-х. Одним з них був журналіст-фрілансер Джастін Холл — в ті часи студент коледжу в місті Свортмор, що в Пенсильванії. В січні 1994 року він відкрив особисту сторінку на Links.net, яка містила короткі пости з посиланнями на улюблені сайти автора.

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День визнання франшизи

31 серпня у США вирішено святкувати День визнання франшизи. Метою цього свята є підвищення обізнаності покупців про придбання продукції у магазинах франшиз, а також вираз подяки за стимулювання розвитку бізнесу.

Вперше цю дату вирішили святкувати у 2011 році. До неї приурочили великі знижки, акції, розпродажі та нарахування бонусів постійним клієнтам.

Кількість франчайзингових підприємств збільшується з кожним роком. На сьогодні визначають понад 120 їх видів, включаючи галузі автомобільної промисловості, фітнесу, клінінгу, догляду за тваринами тощо.

Міжнародний день поінформованості про передозування

Щорічно 31 серпня, починаючи з 2001 року, у всьому світі відзначається День поінформованості про передозування.

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Представники міжнародних організацій, що займаються профілактикою та підтримкою наркозалежних, привертають увагу суспільства до актуальності цієї проблеми. Кожен рік тисячі людей гинуть від передозування наркотичними препаратами. Символом кампанії виступає срібна стрічка.

У цей день проводяться акції, на яких лікарі розповідають про клінічні симптоми та способи надання першої допомоги постраждалим від передозування. Дуже важливим питанням постає можливість придбання препарату Налоксон в аптеках. Ці ліки здатні врятувати життя, але у вільному продажу вони майже не доступні.

Активісти закликають представників влади, фармакологічних компаній та міністерств охорони здоров’я вирішити це питання, щоб мати можливість рятувати життя людей.

Яке сьогодні релігійне свято

31 серпня в церковному календарі припадає на день вшанування пам'яті святих мучеників Флора і Лавра. Ці двоє святих були братами і народилися в Візантії в II столітті. Пізніше вони переселилися до Іллірії (яка згодом стала частиною Югославії). Працювали вони каменетесами, тому правитель Іллірії відправив братів до сусідньої області, щоб вони допомогли звести язичницький храм. Брати були християнами, а тому всі гроші, зароблені на будівництві, віддавали бідним, а самі постійно молилися.

Якось син місцевого жреця підійшов подивитися на будівництво і шматок каменю пошкодив йому око. Брати запевнили розгніваного батька, що син його отримає зцілення. Взяли вони юнака до себе, розповіли про Христа, молилися біля нього і око видужало. Коли жрець побачив таке чудо, то також увірував. Коли ж будівництво було завершено, християни міста розбили ідолів і поставили в східній частині храму хрест.

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Проте ця дія стала відомою правителю, і він прийняв рішення засудити Флора, Лавра, колишнього жерця та ще 300 інших людей до смертної кари шляхом спалення за їхню віру та вчинки.

Що не можна робити цього дня

Цього дня заборонено працювати з конями, їх потрібно добре нагодувати і дати відпочити.

Заборонено випалювати клеймо на худобі і запрягати воза.

Краще не сваритися і не лихословити.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: якщо не встигнути посіяти жито до цього дня, наступного року буде поганий урожай;

Коні фиркають та часто перебирають ногами – до негоди;

Повітря свіже і прозоре – чекайте на те, що погода скоро зіпсується;

Зоря багряно-червоного кольору – буде вітер і дощ;

Хмари пливуть низько – чекайте на погану погоду.

Пам’ятні події 31 серпня

1422 рік – Генріх VI стає королем Англії у віці 9 місяців;

1898 рік – офіційно відкривають Київський політехнічний інститут;

1907 рік – створюють Антанту;

1919 рік – у ніч проти 31 серпня Київ визволяють від більшовиків об'єднаними силами УГА та Дієвої армії УНР;

1987 рік – відбувається реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою «Bad»;

1995 рік – на навколоземну орбіту запускають перший український науково-дослідний супутник Січ-1;

2002 рік – відбувається політ першого автожиру незалежної України КП-01;

2015 рік – після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою починаються сутички між протестувальниками й правоохоронцями, понад 140 осіб зазнають поранень.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор.