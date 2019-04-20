У Державній міграційній службі розповіли, кого найчастіше видворяють з України



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За даними відомства, станом на 1 квітня кількість іноземців та осіб без громадянства, відносно яких прийнято рішення про примусове видворення – 98

Станом на перше квітня 2019 року, відносно майже 100 іноземців та осіб без громадянства було прийнято рішення про видворення з України. Про це повідомили у Державній міграційній службі України, мише УНН.

«Кількість іноземців та осіб без громадянства, відносно яких прийнято рішення про примусове видворення – 98, найбільша кількість рішень була прийнята стосовно громадян Азербайджанської Республіки (20), Народної Республіки Бангладеш (19), Російської Федерації (8) та Грузії (6)», - повідомили у міграційній службі.

У ДМС зазначили, що відносно майже 2,5 тис. іноземців та осіб без громадянства було прийнято рішення про примусове повернення з України до країни походження або третьої країни.

Крім того, понад 600 особам було скасовано дозвіл на імміграцію в Україну.

«Кількість іноземців та осіб без громадянства, яким скасовано дозвіл на імміграцію в Україну – 669», - повідомили у ДМС.

У міграційній службі додали також, що з названої кількості осіб, 263 іноземцям та особам без громадянства було скасовано дозвіл на імміграцію в Україну у зв’язку з прийняттям до громадянства України, ще 64-м - у зв’язку з виїздом за кордон на постійне місце проживання.

Дані надані за інформацією, яка збирається та обробляється відповідно до наказу ДМС від 08.02.2016 № 22 «Про оптимізацію форм відомчої статистичної звітності ДМС».