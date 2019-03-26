У Держміграції роз'яснили, як видаватимуть паспорти українцям під час виборів



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Фото: dmsu.gov.ua

Підрозділи ДМС працюватимуть у переддень та день виборів – 30 та 31 березня

У переддень та день проведення виборів в Україні 30 та 31 березня українці, які з певних обставин очікували на видачу паспортів, зможуть їх отримати за готовності. Про це повідомляє Державна міграційна служба України у своєму Facebook.

У Держміграції буде організоване чергування працівників.

«Державна міграційна служба України сприяє тому, щоб громадяни України змогли реалізувати своє виборче право, маючи на руках паспорт громадянина України. Тому у переддень та день проведення виборів 30 та 31 березня 2019 року організовано чергування працівників територіальних органів та підрозділів ДМС на території усієї України», - йдеться у повідомленні.

У ДМС також зазначили, що звернулися до поліграфічного комбінату «Україна» щодо «невідкладного виготовлення» паспортів.

Нагадаємо, глава Мін'юсту Павло Петренко заявив, що перед виборами президента України суди працюватимуть у спеціальному режимі. За його словами, в день виборів президента суди працюватимуть цілодобово.

Згідно з даними опитування трьох соціологічних компаній (КМІС, Центр Разумкова та соціологічної групи «Рейтинг»), 84% українців готові взяти участь у виборах президента України 31 березня.

Нагадаємо, Національна поліція та МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.