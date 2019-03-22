Іноземець намагався легалізувати перебування в Україні, скориставшись послугою «Шлюб за добу»



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Громадянин Туреччини мав намір зареєструвати шлюб з громадянкою України

Співробітники Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії Державної міграційної служби у Києві та області викрили іноземця-нелегала, який, використовуючи популярну послугу «Шлюб за добу», мав намір легалізувати своє перебування на території України. Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДМС у Києві та Київській області.

До ЦМУ надійшов запит Броварського міськрайонного відділу ДРАЦС щодо перевірки законності перебування на території України громадянина Турецької Республіки, який, скориставшись послугою «Шлюб за добу», мав намір зареєструвати шлюб з громадянкою України. «22 березня 2019 року співробітниками Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області під час опрацювання вищезгаданого запиту РАЦС щодо законності перебування на території України громадянина Туреччини у паспортному документі зазначеного іноземця було виявлено підроблені штампи про перетин державного кордону України», - йдеться в повідомленні.

В ході перевірки іноземця правоохоронцями також було встановлено, що зазначений громадянин Туреччини і раніше притягувався до адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства України, а саме порушив терміни законного перебування в Україні, внаслідок чого було прийняте рішення про його примусове повернення на батьківщину, яке він не виконав.

«Співробітниками Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області невідкладно було викликано слідчо-оперативну групу Подільського УП ГУНП в м. Києві. Зазначена подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, відповідальність за який передбачено статтею 358 Кримінального кодексу України. Наразі тривають подальші спільні заходи щодо виявлення осіб, причетних до скоєного злочину», - повідомили у міграційній службі.