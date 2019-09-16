У Держдепі пояснили, чому Росія має піти з Донбасу



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Російські окупанти на Донбасі

РФ насправді не зацікавлена тримати Донбас, вважає спецпредставник Держдепу США

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Росія прагне піти з Донбасу.

Про це він розповів у інтерв'ю ТСН.

«Гадаю, є причини, чому Росія має піти з Донбасу. Вони насправді не зацікавлені тримати Донбас. Росія отримує абсолютно протилежний результат від того, який хоче досягти, продовжуючи окупацію та війну на Донбасі», - переконаний він.

«Це - причина, чому Росія має хотіти припинити це. І ми, і французи, і німці, і українці - всі готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу та повернення миру на окуповані території», - додав Волкер.

Також він зауважив, що санкції за окупацію РФ Криму не зніматимуть до деокупації півострова.

Волкер також запевнив, що міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів в ОРДЛО, поки там залишаються підконтрольні Росії сили.

До слова, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що певна зміна позиції Росії щодо України зумовлена дією запроваджених проти неї міжнародних санкцій.