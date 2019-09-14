Пристайко пояснив «пом’якшення» Росії до України дією санкцій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Санкції проти Росії були вперше запроваджені у 2014 році

Мета України – не зробити Росії боляче, а досягти того, щоб «ми знову могли жити щасливо»

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що певна зміна позиції Росії щодо України зумовлена дією запроваджених проти неї міжнародних санкцій.

Про це він заявив на спільному брифінгу зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, повідомляє «Укрінформ».

«Ми з вами можемо лише здогадуватися, що в голові у конкретного персонажа (В. Путіна.- ред.). Ми розуміємо, що як би хто не розповідав, що вони задоволені «білоруськими» оливками і креветками, напевно, санкції все ж таки діють, і це неприємно», - сказав Пристайко.

Водночас він зауважив, що мета України – не зробити Росії боляче, а досягти того, щоб «ми знову могли жити щасливо».

«Якщо це (санкції – ред.) зараз змушує Росію рухатися у цьому важливому політичному коридорі, це вже досягнення західного світу, який став нам на допомогу», - зазначив очільник МЗС.

Нагадаємо, у вересні Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти осіб і компаній, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України ще на півроку - до 15 березня 2020 року.

Санкції проти Росії були вперше запроваджені у 2014 році у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів. До березня 2019 року в списку перебували 153 людини і 40 компаній.