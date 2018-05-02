У Держдепі пояснили, як Україна має застосовувати Javelin

Також США вдвічі збільшать допомогу Україні на кібербезпеку - до $10 млн.

Україна має застосовувати протитанкові комплекси Javelin з метою самооборони. Про це заявив помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл на брифінгу після зустрічі з президентом України Петром Порошенком. «Ми з самого початку чітко висловилися, що Javelin є оборонною зброєю і вони мають



Розсилка ВІДПРАВИТИ

петро Порошенко і Весс Мітчелл

Також США вдвічі збільшать допомогу Україні на кібербезпеку - до $10 млн.

Україна має застосовувати протитанкові комплекси Javelin з метою самооборони.

Про це заявив помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл на брифінгу після зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

«Ми з самого початку чітко висловилися, що Javelin є оборонною зброєю і вони мають застосовуватись Україною для самооборони», - сказав Мітчелл.

Крім того, заступник голови Держдепу заявив, що США вдвічі збільшать допомогу Україні на кібербезпеку - до $10 млн.

«Ми обговорили питання кібербезпеки і я з гордістю можу оголосити, що ми подвоюємо розмір допомоги в цьому напрямку з $5 млн до $10 млн», - сказав чиновник.

Також заступник держсекретаря США наголосив, що на Донбасі триває саме війна і пообіцяв, що російська агресія у подальшому ставатиме для росіян ще дорожчою.

«Ми чітко заявили, що йдеться не про конфлікт - триває війна. Ми доклали усіх зусиль, щоб знайти підхід, із яким погодилася б і Росія Ми шукаємо підходи, які базувалися б на підходах ООН щодо миротворчих операцій і не хочемо, щоб вони стали фіговим листком, яким Росія прикриється, щоб консолідувати те, що вони встановили в окупованій частині Донбасу. Двері в цьому напрямку відкриті і вибір за Путіним. Поки він не стане на сторону миру, ми й надалі робитимемо все, щоб дії Росії ставали для неї дорожчими», - сказав Мітчелл.

За словами американського чиновника, США й надалі посилюватимуть санкції проти Росії.

«Ми обговорювали питання санкцій, я можу вас запевнити, що ми тісно координуємо кроки в цьому напрямку з українською стороною. Втручання у справи України є неприйнятним і якщо воно продовжуватиметься, ми й надалі запроваджуватимемо санкції», - сказав Мітчелл.

Представник Держдепу також зазначив, що США підтримують політику відкритості НАТО для нових членів.

«Ми й надалі підтримуємо політику відкритих дверей для членства у НАТО і розглядаємо всі можливості сприяння цій політиці», - додав Мітчелл.

Як повідомлялося, раніше Сполучені Штати Америки підтвердили доставку американських протитанкових ракетних комплексів Javelin до України.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

Javelin - американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.

Джерело: Укрінформ