Екс-посол Гербст розповів, за якої умови США повинні дати Україні додаткові Javelin

«Якщо підтримка Києва зросте, війна Москви завершиться швидше», вважає Гербст

Американські протитанкові ракетні комплекси Javelin зміцнять обороноздатність України і стануть попередженням для Кремля про «зростання ціни за агресію. Проте, якщо Москва продовжить щоденну агресію, США повинні передати Україні ще більше Javelin. Про це колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив у коментарі для аналітичного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протитанковий ракетний комплекс Javelin

«Якщо підтримка Києва зросте, війна Москви завершиться швидше», вважає Гербст

Американські протитанкові ракетні комплекси Javelin зміцнять обороноздатність України і стануть попередженням для Кремля про «зростання ціни за агресію. Проте, якщо Москва продовжить щоденну агресію, США повинні передати Україні ще більше Javelin.

Про це колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив у коментарі для аналітичного центру Atlantic Council.

За його словами, озброєння не «змінить правил гри» на Донбасі, але Росія знатиме, що зазнає великих втрат, якщо «за допомогою танків спробує захопити додаткові території в Україні».

Гербст нагадав, що про угоду з Javelin стало відомо у грудні 2017 року, але це «не спричинило різкої ескалації» на Донбасі, як передбачали противники цього заходу.

«Якщо Москва продовжить щоденну агресію в Україні, США повинні передати жертві ще більше Javelin і протиповітряне оборонне озброєння, а Заходу необхідно накласти додаткові санкції. Після цього Кремль, нарешті, буде змушений припинити свою авантюру на Донбасі. Якщо підтримка Києва зросте, війна Москви завершиться швидше», – резюмував колишній дипломат.

Нагадаємо, 30 квітня ЗМІ з посиланням на відповідь Держдепу повідомляли, що США вже доставили в Україну протитанкові ракетні комплекси Javelin.

У понеділок ввечері президент України Петро Порошенко підтвердив доставку американських Javelin в Україну.

Відомо, що практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочнеться 2 травня.

Посол України в США Валерій Чалий пояснив, що надання американських Javelin Україні є чітким «стримуючим» фактором для агресора.

Раніше у Держдепі США заявили про готовність надати Україні оборонне озброєння.

У той же час американські ЗМІ заявили, що США стурбовані можливим потраплянням наданої Україні зброї до бойовиків.

Президент Порошенко заявив, що протитанкові системи Javelin Україні поставлять за рахунок США.

Наприкінці січня повідомлялося, що Сполучені Штати Америки почали підготовку до того, щоб передати Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Джерело: Гордон