У Держдепі розповіли про ще один механізм тиску на Росію

Нові обмеження проти РФ через її агресію перебувають у процесі підготовки

Крім нових санкцій, які адміністрація США продовжує розробляти, Штати також добилися припинення зарубіжних військових контрактів РФ на загальну суму понад $3 млрд. З відповідною заявою виступила в вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речниця Державного департаменту США Хезер Науерт. «29 січня було першим днем, відколи ми маємо застосувати



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Державний департамент США

Нові обмеження проти РФ через її агресію перебувають у процесі підготовки

Крім нових санкцій, які адміністрація США продовжує розробляти, Штати також добилися припинення зарубіжних військових контрактів РФ на загальну суму понад $3 млрд.

З відповідною заявою виступила в вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речниця Державного департаменту США Хезер Науерт.

«29 січня було першим днем, відколи ми маємо застосувати санкції (проти Росії – ред.)», – зауважила офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Таким чином вона дала зрозуміти, що нові обмеження проти РФ через її агресію перебувають у процесі підготовки.

«Сотні наших людей працюють щодня по всьому світу в контексті санкцій, й не тільки з Державного департаменту, але також з міністерства фінансів та інших відомств», - наголосила Науерт.

Речниця Держдепу також нагадала, що крім санкцій закон CAATSA передбачає обмеження для співпраці з РФ з боку інших країн, зокрема, у сферах оборони та розвідки. За її словами, США зв'язалися з країнами-партнерами, які вже мають такі контракти, щоб попередити їх про дію закону CAATSA відносно такого роду діяльності в подальшому.

«Деякі країни припинили закупівлі певної продукції й товарів. Ми вважаємо, що змогли припинити транзакції на загальну суму понад $3 млрд», - підкреслила речниця Державного департаменту США.

Раніше держсекретар Рекс Тіллерсон заявляв, що США розглядають можливість введення додаткових санкцій відносно російських осіб.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко під час виступу на 54-ій Мюнхенській безпековій конференції закликав не послаблювати санкції проти Росії.

Джерело: Укрінформ