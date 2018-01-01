У Держдепі розповіли про ще один механізм тиску на Росію
- Сьогодні, 02:55
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Нові обмеження проти РФ через її агресію перебувають у процесі підготовки
Крім нових санкцій, які адміністрація США продовжує розробляти, Штати також добилися припинення зарубіжних військових контрактів РФ на загальну суму понад $3 млрд.
З відповідною заявою виступила в вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речниця Державного департаменту США Хезер Науерт.
«29 січня було першим днем, відколи ми маємо застосувати санкції (проти Росії – ред.)», – зауважила офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.
Таким чином вона дала зрозуміти, що нові обмеження проти РФ через її агресію перебувають у процесі підготовки.
«Сотні наших людей працюють щодня по всьому світу в контексті санкцій, й не тільки з Державного департаменту, але також з міністерства фінансів та інших відомств», - наголосила Науерт.
Речниця Держдепу також нагадала, що крім санкцій закон CAATSA передбачає обмеження для співпраці з РФ з боку інших країн, зокрема, у сферах оборони та розвідки. За її словами, США зв'язалися з країнами-партнерами, які вже мають такі контракти, щоб попередити їх про дію закону CAATSA відносно такого роду діяльності в подальшому.
«Деякі країни припинили закупівлі певної продукції й товарів. Ми вважаємо, що змогли припинити транзакції на загальну суму понад $3 млрд», - підкреслила речниця Державного департаменту США.
Раніше держсекретар Рекс Тіллерсон заявляв, що США розглядають можливість введення додаткових санкцій відносно російських осіб.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко під час виступу на 54-ій Мюнхенській безпековій конференції закликав не послаблювати санкції проти Росії.
Джерело: Укрінформ