У Держприкордонслужбі прокоментували затримання ФСБ українських моряків

Речник ДПСУ Олег Слободян повідомив, що моряки оформилися для виходу на вилов риби в законному порядку

Українські моряки, яких затримали російські прикордонники, мали всі необхідні документи для вилову риби у 12-мильній морській зоні Чорного моря, але очевидно вийшли за межі державного кордону України. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян. «Моряки оформилися для виходу на вилов риби в законному порядку. Інша



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Речник ДПСУ Олег Слободян повідомив, що моряки оформилися для виходу на вилов риби в законному порядку

Українські моряки, яких затримали російські прикордонники, мали всі необхідні документи для вилову риби у 12-мильній морській зоні Чорного моря, але очевидно вийшли за межі державного кордону України.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

«Моряки оформилися для виходу на вилов риби в законному порядку. Інша справа, що всі дозволи у них були для роботи у 12-мильній морській зоні або в територіальному морі. Однак, швидше за все, що з незрозумілих поки що обставин, судно порушило ті правила, вийшло за межі державного кордону України, де і потрапило до рук російських прикордонників», - повідомив Слободян.

При цьому він уточнив, що наразі не можна говорити про законність затримання по тій причині, що Крим є незаконно анексованою територією Російською Федерацією.

«З нашого боку, порушення вбачається тільки в виході за лінію державного кордону України. Це відповідальність капітана і команди. І відповідно це питання для розмови після того, як вони повернуться до України», - пояснив речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, раніше у прикордонному управлінні ФСБ Росії в Криму заявили, що затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму - за нібито незаконний промисел камбали-калкана.

Джерело: УНН