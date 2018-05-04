ФСБ заявила про затримання українських рибалок біля берегів окупованого Криму

МЗС України поки не коментувало повідомлення про затримання українських громадян

Російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму. Як повідомляє 4 травня прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії в Криму, судно затримали за ніби-то незаконний промисел камбали-калкана. «Затримано українське риболовецьке судно



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МЗС України поки не коментувало повідомлення про затримання українських громадян

Російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму. Як повідомляє 4 травня прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії в Криму, судно затримали за ніби-то незаконний промисел камбали-калкана.

«Затримано українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки – місто Очаків, Україна)», – йдеться в повідомленні.

У відомстві стверджують, що під час перевірки незаконне знаряддя вилову – кілька кілометрів сітки – вилучили, судно й екіпаж у складі п'яти громадян України доставили до Криму для проведення процесуальних дій.

Українське МЗС поки не коментувало повідомлення про затримання українських громадян.

3 травня Держприкордонслужба України повідомила, що «росіяни почали сувору політику затримання і огляду суден», що прямують через Керченську протоку. За повідомленням відомства, починаючи з 30 квітня, російські спецслужби зупиняють судна щодня для огляду та ідентифікації екіпажу.

25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі.

У відповідь управління ФСБ Росії в анексованому Криму порушило кримінальну справу стосовно співробітників Держприкордонслужби України, які затримали судно в Азовському морі. Українські прикордонники назвали це «тиском на Держприкордонслужбу України».

Також раніше українських рибалок попередили про можливі провокації з боку Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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Джерело: Радіо Свобода