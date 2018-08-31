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    У Дніпрі хлопець з дівчиною вистрибнули з восьмого поверху

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    У Дніпрі хлопець з дівчиною вистрибнули з восьмого поверху

    Трагедія сталася близько 7 години ранку в будинку по вул. Глінки

    В місті Дніпро вранці у п’ятницю, 31 серпня, 16-річна дівчина та 18-річний хлопець покінчили життя самогубством.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

    Повідомлення про самогубство надійшло до поліції близько 7 години ранку.

    Хлопець та дівчина вистрибнули з вікна 8-го поверху будинку по вул. Глінки.

    «Встановлено, що пара винаймала житло протягом декількох днів», - заявили в поліції.

    На місці трагедії працює слідчо-оперативна група.

    За фактом подвійного самогубства поліція відкрила кримінальне провадження.

    Нагадаємо, на Одещині 15-річна дівчина покінчила життя самогубством через повішання. На момент смерті вона перебувала на 6 місяці вагітності.

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