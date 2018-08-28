На Одещині поліція розслідує обставини самогубства неповнолітньої



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Слідчі розслідують смерть дитини за двома статтями Кримінального кодексу України – 115 (умисне вбивство ) з поміткою самогубство та ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Подія мала місце у с. Старокозаче Білгород-Дністровського району. 15-річна дівчина покінчила життя самогубством через повішання. На момент смерті вона перебувала на 6 місяці вагітності.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Встановлено, що останнім часом дівчина мешкала із 29-річним співмешканцем, іноді повертаючись до свого опікуна – бабусі.

Слідчі заходи, спрямовані на всебічне, повне, об’єктивне та неупереджене розслідування усіх обставин смерті неповнолітньої тривають. Відпрацьовуються усі імовірні версії трагедії.