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    На Одещині поліція розслідує обставини самогубства неповнолітньої

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    На Одещині поліція розслідує обставини самогубства неповнолітньої

    Слідчі розслідують смерть дитини за двома статтями Кримінального кодексу України – 115 (умисне вбивство ) з поміткою самогубство та ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

    Подія мала місце у с. Старокозаче Білгород-Дністровського району. 15-річна дівчина покінчила життя самогубством через повішання. На момент смерті вона перебувала на 6 місяці вагітності.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Встановлено, що останнім часом дівчина мешкала із 29-річним співмешканцем, іноді повертаючись до свого опікуна – бабусі. 

    Слідчі заходи, спрямовані на всебічне, повне, об’єктивне  та неупереджене розслідування усіх обставин смерті неповнолітньої тривають.  Відпрацьовуються усі імовірні версії трагедії.

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