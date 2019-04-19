У Дніпрі комунальники врятували одномісячне лисеня (відео)



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Знесилене лисеня передали волонтерам

Через зовсім юний вік після реабілітації відпускати лисицю у дику природу не будуть

У місті Дніпро працівники водоканалу врятували одномісячне лисеня, яке застрягло у рівчаку та просиділо там невідомо скільки.

Про це повідомляє «ТСН.Ранок».

Зазначається, що знесилене лисеня передали волонтерам. У тварини виявили цілий букет захворювань. Назвали лисеня - Фіфі, зараз вона живе вдома в однієї з рятівниць.

Лисиця Фіфі вже подружилася з котами. Через зовсім юний вік після реабілітації відпускати тварину у дику природу не будуть, бо вона занадто звикне до людей і на волі не виживе. Нею надалі опікуватимуться зоозахисники.

Нагадаємо, у Таїланді робітники бурової платформи врятували собаку, який опинився у морі за 220 км від берега.