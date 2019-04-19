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    У Дніпрі комунальники врятували одномісячне лисеня (відео)

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    <p>Знесилене лисеня передали волонтерам</p> - У Дніпрі комунальники врятували одномісячне лисеня (відео)

    Знесилене лисеня передали волонтерам

    Через зовсім юний вік після реабілітації відпускати лисицю у дику природу не будуть

    У місті Дніпро працівники водоканалу врятували одномісячне лисеня, яке застрягло у рівчаку та просиділо там невідомо скільки.

    Про це повідомляє «ТСН.Ранок».

    Зазначається, що знесилене лисеня передали волонтерам. У тварини виявили цілий букет захворювань. Назвали лисеня - Фіфі, зараз вона живе вдома в однієї з рятівниць.

    Лисиця Фіфі вже подружилася з котами. Через зовсім юний вік після реабілітації відпускати тварину у дику природу не будуть, бо вона занадто звикне до людей і на волі не виживе. Нею надалі опікуватимуться зоозахисники.

    Нагадаємо, у Таїланді робітники бурової платформи врятували собаку, який опинився у морі за 220 км від берега.

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