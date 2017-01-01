За даними першого заступника голови Нацполіції, диверсійні групи створені з метою блокування транспортних шляхів, осквернення пам'ятників, синагог та католицьких храмів

У «ДНР» створили диверсійні групи для провокацій в мирних регіонах України. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції Вячеслав Аброськін. «Напередодні святкування католицького Різдва Національна поліція має достовірну інформацію про те, що за „дорученням лідера днр“ Захарченка створені диверсійні групи, які



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовик «ДНР»

За даними першого заступника голови Нацполіції, диверсійні групи створені з метою блокування транспортних шляхів, осквернення пам'ятників, синагог та католицьких храмів

У «ДНР» створили диверсійні групи для провокацій в мирних регіонах України. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції Вячеслав Аброськін.

«Напередодні святкування католицького Різдва Національна поліція має достовірну інформацію про те, що за „дорученням лідера днр“ Захарченка створені диверсійні групи, які повинні взяти активну участь у замовних акціях в мирних регіонах країни задля дестабілізації ситуації», — написав посадовець на своїй сторінці у Facebook.

За даними першого заступника голови Нацполіції, диверсійні групи були створені за «дорученням лідера днр» з метою блокування транспортних шляхів, осквернення пам’ятників, синагог та католицьких храмів.

Так, Вячеслав Аброськін закликав громадян при появі підозрілих осіб та предметів звертатися до поліції.