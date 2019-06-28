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    У Донецьку під носом окупантів під гімн України вивісили національний прапор

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    Скріншот з відео - У Донецьку під носом окупантів під гімн України вивісили національний прапор
    Скріншот з відео

    На Соборній площі у Донецьку було вивішено великий державний прапор України

    Проукраїнські мешканці окупованого Донецька вирішили привітати містян з Днем Конституції України. На Соборній площі ними було вивішено великий державний прапор України.

    Відповідне відео з'явилося на сторінці «Січ» у Facebook.

    Як свідчить запис, стяг було розміщено на довгобуді по вулиці Артема, що навпроти православного Свято-Преображенського собору. Власне, той хто вів зйомку, перебував поряд з храмом і неподалік від розташованої там статуї Архангела Михаїла.

    В руках оператор тримає пропагандистське друковане видання «Новоросія» з датою «27 июня 2019 года» на першій шпальті.

    До того ж, чутно як через динаміки лунає державний гімн.

    Як відомо, в Україні сьогодні, 28 червня, відзначають державне свято - День Конституції - 23-ю річницю з моменту набуття чинності Конституції держави.

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