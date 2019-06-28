У Донецьку під носом окупантів під гімн України вивісили національний прапор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

На Соборній площі у Донецьку було вивішено великий державний прапор України

Проукраїнські мешканці окупованого Донецька вирішили привітати містян з Днем Конституції України. На Соборній площі ними було вивішено великий державний прапор України.

Відповідне відео з'явилося на сторінці «Січ» у Facebook.

Як свідчить запис, стяг було розміщено на довгобуді по вулиці Артема, що навпроти православного Свято-Преображенського собору. Власне, той хто вів зйомку, перебував поряд з храмом і неподалік від розташованої там статуї Архангела Михаїла.

В руках оператор тримає пропагандистське друковане видання «Новоросія» з датою «27 июня 2019 года» на першій шпальті.

До того ж, чутно як через динаміки лунає державний гімн.

Як відомо, в Україні сьогодні, 28 червня, відзначають державне свято - День Конституції - 23-ю річницю з моменту набуття чинності Конституції держави.