Сьогодні в Україні відзначають День Конституції



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Конституція була ухвалена на п’ятий рік після проголошення незалежності України

День Конституції є державним святом і тому 28 червня в Україні є офіційним вихідним.

У п’ятницю, 28 червня, в Україні традиційно відзначають День Конституції. Саме в цей день у 1996 році Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію України. Цій доленосній події передували роки наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей.

День Конституції є державним святом і тому 28 червня в Україні є офіційним вихідним.

Основний документ країни був ухвалений Верховною Радою вночі проти 28 червня 1996-го - на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Після майже доби безперервної роботи у сесійній залі народні депутати таки ухвалили документ 315 голосами. Того ж дня Конституція України набула чинності. При цьому Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка ухвалила нову Конституцію

Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

До слова, вчора на Річковому вокзалі у Києві оркестр 22-ї бригади Національної гвардії України провів флешмоб для киян та гостей столиці до Дня Конституції.

Нагадаємо, лідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук закликав українців прийти о 14:30 на флешмоб у День Конституції під стіни Верховної Ради.