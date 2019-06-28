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    Сьогодні в Україні відзначають День Конституції

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    <span>Конституція була ухвалена на п&rsquo;ятий рік після проголошення незалежності України</span> - Сьогодні в Україні відзначають День Конституції
    Конституція була ухвалена на п’ятий рік після проголошення незалежності України

    День Конституції є державним святом і тому 28 червня в Україні є офіційним вихідним.

    У п’ятницю, 28 червня, в Україні традиційно відзначають День Конституції. Саме в цей день у 1996 році Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію України. Цій доленосній події передували роки наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей.

    День Конституції є державним святом і тому 28 червня в Україні є офіційним вихідним.

    Основний документ країни був ухвалений Верховною Радою вночі проти 28 червня 1996-го - на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Після майже доби безперервної роботи у сесійній залі народні депутати таки ухвалили документ 315 голосами. Того ж дня Конституція України набула чинності. При цьому Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка ухвалила нову Конституцію

    Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

    До слова, вчора на Річковому вокзалі у Києві оркестр 22-ї бригади Національної гвардії України провів флешмоб для киян та гостей столиці до Дня Конституції.

    Нагадаємо, лідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук закликав українців прийти о 14:30 на флешмоб у День Конституції під стіни Верховної Ради.

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