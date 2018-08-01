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    У ДТП в Росії загинули шестеро українців з окупованої Луганщини

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    <p>Двом пасажирам мікроавтобуса вдалося вижити</p> - У ДТП в Росії загинули шестеро українців з окупованої Луганщини

    Двом пасажирам мікроавтобуса вдалося вижити

    Водій маршрутки не розгледів попереджувальних знаків і врізався у причіп фури, що стояв на узбіччі

    У ніч на 1 серпня в Ростовській області Росії на трасі Дон під час зіткнення вантажівки КамАЗ і мікроавтобуса Volkswagen Transporter загинули шестеро людей і двоє постраждали. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління МВС РФ.

    «Аварія сталася в Чортківському районі на 791-му кілометрі федеральної автодороги. Глибокої ночі 48-річний водій вантажівки через технічну несправність з'їхав на узбіччя траси. У цей час водій Volkswagen, рухаючись у попутному напрямку, не розгледів попереджувальних знаків і врізався в причіп», - йдеться у повідомленні.

    У результаті ДТП шестеро людей загинули на місці аварії, а ще двоє були госпіталізовані.

    На місці аварії працювали співробітники МНС і поліції, проводиться дослідча перевірка.

    У той же час, у так званому МНС самопроголошеної ЛНР повідомили, що загиблі були жителями тимчасово непідконтрольних Україні територій.

     

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