У екс-радника Путіна, який загинув у США, судмедексперти виявили перелом шиї



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Михайло Лесін

Документ, який складається зі 149 сторінок, підготовлений Офісом головного судового медика

Колишній міністр Росії у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій, радник Володимира Путіна Михайло Лесін, який загинув у Вашингтоні в 2015 році, міг отримати перелом шиї трохи нижче від лінії щелепи «у момент смерті або незадовго до неї».

Про це йдеться в звіті, наданому Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа (RFE/RL) міською владою Вашингтона.

Документ, який складається зі 149 сторінок, підготовлений Офісом головного судового медика.

Звіт наданий згідно з рішенням суду, який 14 лютого визнав право Радіо Свобода отримати дані про смерть Лесіна, відповідно до американського закону про свободу доступу до інформації.

«У звіті йдеться, що під’язикова кістка Лесіна (кістка, що має форму підкови і розташована під м’язом язика) була зламана. Також була зламана шия нижче від щелепи, ця травма могла бути отримана в момент смерті або перед нею. При цьому в іншому місці в документі стверджується, що шия могла бути зламана під час розтину тіла», – пише Радіо Свобода.

У звіті також повідомляється, що на початку 2016 року (Лесін помер в листопаді 2015-го) ФБР розглядало можливість початку розслідування загибелі колишнього міністра: агенти Федерального бюро взяли участь у допиті свідків і вивченні записів відеокамер готелю, де він помер.

Нагадаємо, Михайло Лесін був знайдений мертвим у готелі в центрі Вашингтона 5 листопада 2015 року. Там він повинен був розповісти Мін'юсту США про те, «як влаштована машина пропаганди Russia Today». За готель заплатило американське відомство, яке «вело якесь розслідування про RT». Розмова з міністерством була запланована на наступний день після смерті Лесіна.

Пізніше федеральний прокурор оголосив, що Лесін помер через падіння у стані сп'яніння. Смерть російського чиновника була визнана нещасним випадком, і прокурори закрили справу.

З 1999 по 2004 роки Лесін обіймав посаду міністра Росії у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій. З квітня 2004 року по листопад 2009 року він був радником президента. Лесін заснував компанію «Відео Інтернешнл». З 1 жовтня 2013 року по 12 січня 2015 року він обіймав посаду голови правління холдингу «Газпром-медіа».