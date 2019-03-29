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    У Фінляндії запустили інтернет-трансляцію життя гадюк

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    <p>Гадюка є єдиним видом отруйних змій, що мешкають в Фінляндії</p> - У Фінляндії запустили інтернет-трансляцію життя гадюк

    Гадюка є єдиним видом отруйних змій, що мешкають в Фінляндії

    Камеру екологи встановили недалеко від місця, де змії зимували

    Фінське відділення Всесвітнього фонду дикої природи запустило чергову інтернет-трансляцію життя представників тваринного світу Фінляндії.

    Тепер користувачі інтернету зможуть поспостерігати за життям небезпечних представників фінської фауни – гадюк, повідомила телекомпанія Yle.

    Камеру екологи встановили недалеко від місця, де змії зимували.

    В організації зазначають, що трансляція буде вестися протягом місяця. На зимівлю гадюки зазвичай повзуть в глибокі нори в землі в жовтні-листопаді і знову з'являються в березні-квітні.

    Гадюка є єдиним видом отруйних змій, що мешкають в Фінляндії. За рік в країні фіксується від 50 до 150 укусів цими зміями людей. У фонді зазначили, що для здорової дорослої людини укус не представляє дуже великої загрози, але для дітей і людей похилого віку може бути вкрай небезпечним.

    Це не перша організована фондом трансляція життя дикої природи Фінляндії. У травні в інтернеті щороку можна поспостерігати за рідкісними сайменськими нерпами, що вже робили понад 1 млн користувачів. Крім того, велися також трансляції з місць проживання білок-летяг і північних оленів, хижого птаха скопи, занесеної до Червоної книги ряду країн, росомах і риби-тайменя.

    Раніше повідомлялося, що самка жирафа Ейпріл з нью-йоркського зоопарку народила своє п’яте дитинча після місяця очікування користувачів інтернету зі свого світу, які спостерігали за онлайн-трансляцією із зоопарку.

    Джерело: ТАСС

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