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    Тисячі людей у світі онлайн спостерігали, як у зоопарку Нью-Йорка народилося жирафеня

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    <p>Самка жирафа Ейпріл з нью-йоркського зоопарку народила своє п&rsquo;яте дитинча</p> - Тисячі людей у світі онлайн спостерігали, як у зоопарку Нью-Йорка народилося жирафеня

    Самка жирафа Ейпріл з нью-йоркського зоопарку народила своє п’яте дитинча

    Жирафи виношують своїх дітей близько 15 місяців - це один з найбільших термінів вагітності серед всіх ссавців на Землі

    Самка жирафа Ейпріл з нью-йоркського зоопарку народила своє п’яте дитинча після місяця очікування користувачів інтернету зі свого світу, які спостерігали за онлайн-трансляцією із зоопарку.

    Під час пологів в суботу, 16 березня, за процесом спостерігали більше 300 тисяч користувачів.

    Раніше у 2017 році користувачі інтернету чекали близько двох місяців, поки самка жирафа Ейпріл з Нью-Йорка принесе потомство.

    Жираф Ейпріл потрапила в Animal Adventure Park в Нью-Йорку в 2015 році, зараз їй 17 років. Висота парнокопитного - трохи більше 4,5 метрів.

    Жирафи виношують своїх дітей близько 15 місяців - це один з найбільших термінів вагітності серед всіх ссавців на Землі.

    Нагадаємо, в одеському зоопарку на світ з'явився малюк пари угорських корів. У колекції зоологічного парку цей вид тварин є новачком і мешкає лише з минулого року

    Джерело: Новое Время

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