У Фінляндії з’явиться курорт без чоловіків

Феміністки обрали доволі холодний острів для відпочинку

Влітку 2018 року на острові поблизу Фінляндії відкриється новий курорт, на який буде заборонено вхід чоловікам. Про це повідомляє видання The New York Post. Автор ідеї та засновник курорту Христина Ротт повідомила, що під час свого відпочинку відмітила, як жінки реагують на чоловіків - вони стають більш напруженими і згадують про косметику. Їй



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Феміністки обрали доволі холодний острів для відпочинку

Влітку 2018 року на острові поблизу Фінляндії відкриється новий курорт, на який буде заборонено вхід чоловікам. Про це повідомляє видання The New York Post.

Автор ідеї та засновник курорту Христина Ротт повідомила, що під час свого відпочинку відмітила, як жінки реагують на чоловіків - вони стають більш напруженими і згадують про косметику. Їй захотілося створити таке місце, де жінки зможуть повністю розслабитися і сконцентруватися лише на собі.

Курорт під назвою SheIsland на островах Теркс і Кайкос (британська заморська територія у Вест-Індії) розпочне роботу в липні.