У Фірташа прокоментували смерть головного енергетика комбінату і розказали про «передсмертну записку»

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У заяві підприємства йдеться, що смерть співробітника «Валки-Ільменіт» не пов'язана з виробничою діяльністю

У прес-службі компанії «Валки-Ільменіт», яка належить олігарху Дмитру Фірташу прокоментували загибель співробітника «Валки-Ільменіт», що напередодні сталася у місті Іршанськ на Житомирщині.

Так, у заяві підприємства зокрема йдеться, що смерть співробітника «Валки-Ільменіт» наби-то не пов'язана з виробничою діяльністю.

«15 травня 2018 був знайдений мертвим співробітник підприємства «Валки-Ільменіт», який займав посаду головного енергетика комбінату. За попередньою інформацією, було скоєно самогубство», - йдеться офіційному повідомленні ТОВ.

У прес-службі компанії стверджують, що згідно із заявою представника Національної поліції в Житомирській області, «при загиблому була знайдена передсмертна записка, де він пояснює свій вчинок проблемами в сім'ї».

«Ми звертаємося до медіа з проханням не спекулювати на темі смерті людини і оперувати виключно фактами і офіційними заявами правоохоронних органів», - додали у компанії.

Як повідомлялося раніше, депутат Житомирської облради Віталій Науменко заявив, що один з керівників ТОВ «Валки-Ільменіт» загинув при загадкових обставинах.

Він підкреслив, що загиблий Олексій Друзенко, за словами знайомих, напередодні посварився з керівництвом підприємства, і «після цього його добу шукали, бо не вийшов на роботу».

«Що це, зачистка свідків чи випадкова смерть? Чекаємо на офіційний коментар від поліції області», - додав Науменко.