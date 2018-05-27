У Флориді оголошено надзвичайний стан через шторм

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Мешканців штату також просять перевірити, щоб біля їхніх осель на землі не лежали сторонні предмети

Губернатор Флориди (США) Рік Скотт у зв’язку із наступом субтропічного шторму «Альберто» запровадив режим надзвичайного стану на всій території штату.

Про це він повідомив у Twitter.

«Цього ранку (за місцевим часом) я оголосив надзвичайний стан по всій Флориді, щоб бути впевненим в тому, що у нашого штату є всі необхідні ресурси для забезпечення безпеки людей і підготовки до злив і потопів, які принесе «Альберто», – зазначив він.

Мешканців штату також просять перевірити, щоб біля їхніх осель на землі не лежали сторонні предмети.

Рятувальники також наголошують на тому, що не варто намагатися втекти від підтопення на авто, оскільки саме на такі випадки припадає найбільша кількість смертей під час стихійного лиха.