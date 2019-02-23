У Франції оголосили переможців кінопремії «Сезар»



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44-а церемонія вручення кінопремії «Сезар» відбулась ввечері 22 лютого у Парижі

Найкращим режисером французькі киноакадеамики назвали Жака Одіара, який зняв вестерн «Брати Сістерс»

Французька академія мистецтв і технологій кінематографа назвала найкращим фільмом року драму «Опіка» Ксав'є Леграна.

44-а церемонія вручення кінопремії «Сезар» за заслуги у сфері французького кінематографа пройшла у п'ятницю ввечері у концертному залі «Плеєль» в Парижі.

Ведучим церемонії вперше виступив комік і актор Кад Мерад.

Картина Леграна також отримала нагороди за найкращі оригінальний сценарій, монтаж та жіночу роль, яку зіграла актриса Леа Дрюкер: вона зіграла жінку, яка бореться за свої права при розлученні за опіку над дитиною.

Найкращим режисером французькі киноакадеамики назвали Жака Одіара, який зняв вестерн «Брати Сістерс».

Приз за найкращу чоловічу роль дістався Алексу Лютцу, який зіграв у стрічці «Гі» й одночасно виступив її режисером.

Водночас висунута у 10 номінаціях комедія «Щасливі невдахи» Жиля Лелуша, яка вважалася фаворитом, у підсумку отримала лише одну нагороду, яку вручили за найкращу чоловічу роль другого плану акторові Філіппу Катріну.

Повний список переможців 44-ї кінопремії «Сезар» виглядає так:

Найкращий фільм – «Опіка» (режисер Ксав'є Легран)

Найкраща режисура — Жак Одіар («Брати Сістерс»)

Найкраща актриса — Леа Дрюкер («Опіка»)

Найкращий актор — Алекс Лутц («Гі»)

Найкраща актриса другого плану - Карін Віар («Лоскіт»)

Накращий актор другого плану — Філіп Катрін («Щасливі невдахи»)

Найбільш багатообіцяюча актриса — Кенза Фортас («Шахерезада»)

Найбільш багатообіцяючий актор — Ділан Робер («Шахерезада»)

Найкращий оригінальний сценарій — Ксав'є Легран («Опіка»)

Найкращий адаптований сценарій — Андреа Бескон, Ерік Мегає («Лоскіт»)

Найкраща музика до фільму — Венсан Бланшар, Ромен Грефф («Гі»)

Найкращий монтаж — Йоргос Лампрінос («Опіка»)

Найкраща робота оператора — Бенуа Дебі («Брати Сістерс»)

Найкращі декорації — Мішель Бартелемі («Брати Сістерс»)

Найкращі костюми — П'єр-Жан Ларрок («Мадемуазель де Жонк'єр»)

Найкращий звук - Брижитт Тайландье, Валері де Лоф, Сиріл Ольц («Брати Сістерс»)

Найкращий дебютний фільм – «Шахерезада» ( режисер Жан-Бернар Марлен)

Жан-Бернар Марлен) Найкращий повнометражний анімаційний фільм – «Ділілі у Парижі» ( режисер Мішель Осело)

Мішель Осело) Найкращий короткометражний анімаційний фільм – «Погана дівчинка» ( режисер Айс Карталь)

Айс Карталь) Найкращий документальний фільм – «Ані суддя, ані підсудна» ( режисери Жан Либон, Ів Інан)

Жан Либон, Ів Інан) Найкращий короткометражний фільм – «Маленькі руки» ( режисер Ремі Альє)

Ремі Альє) Найкращий іноземний фільм – «Магазинні злодюжки» (Японія, режисер Хірокадзу Корееда)

Крім того, приз глядацьких симпатій присудили картині «День виборів по-французьки» Олів'є Барру.

Почесний «Сезар» вручили американському акторові Роберту Редфорду.

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Джерело: Укрінформ