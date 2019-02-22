«Оскар-2019». Все, що потрібно знати про головні фільми кінопремії стаття

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Рамі Малек. Кадр з фільму «Богемна рапсодія»

Наймасштабніша подія в світовому кіно цьогоріч ризикує запам'ятатися більше гучними скандалами, аніж якісними фільмами

У ніч з 24 на 25 лютого відбудеться 91 церемонія нагородження кінопремії «Оскар». Як і годиться, очікування наймасштабнішої події у світовій кіноіндустрії підігрівалось різноманітними скандалами та інтригами. Щоправда, з цим компонентом перестарались настільки, що цьогорічна церемонія ризикує стати однією з найпровальніших та найскандальніших в історії.

Все почалося з невинної ідеї впровадити нову номінацію «Найкращий популярний фільм». Академію відразу звинуватили в примітивних спробах підняти рейтинг церемонії за рахунок відверто попсового контенту. Тим паче ніхто так і не зрозумів, за якими критеріями буде оцінена «популярність» фільму. Але цей скандал швидко вщух, адже розгорівся новий.

В жорна суспільного осуду потрапив відомий шоумен Кевін Харт і його гомофобні твіти. Харт повинен був вести церемонію нагородження, проте його кандидатура не протрималася і двох днів, як на нього знайшли компромат. Причиною скандалу стали жартівливі твіти восьмирічної давності, в яких була фраза «якщо мій син захоче погратися з ляльковим будиночком моєї дочки, я зламаю будиночок об його голову і скажу, щоб він припинив це гейство». Вибачатися ведучий відмовився, оскільки вже робив це багато років тому.

Коміка підтримали багато знаменитостей, але це його не врятувало, адже «Оскар» репутаційних проколів не пробачає. Відтак вручення нагород Американської академії кіномистецтв вперше за тридцять років відбудеться без ведучого. Статуетки переможцям вручать Емілія Кларк, Джейсон Момоа, Шарліз Терон, Джеймс МакЕвой, Кріс Еванс, Деніел Крейг, Дженніфер Лопес, Хав'єр Бардем і ще ряд зірок А-списку. Втім, хтозна, чи не знайдеться компромат і на цих зірок, часу вдосталь.

Та і це все дрібниці. Лавина критики накрила Академію за лицемірне ставлення до відбору номінантів. Аргументи вагомі: чому Кевін Спейсі і Харві Вайнштейн поплатилися за секс-скандали зі своєю участю, а фільм звинуваченого в педофілії Брайана Сінгера отримав номінацію на найпрестижнішу кінопремію? Очевидно, так подумала Британська кіноакадемія і викреслила режисера «Богемної рапсодії» з претендентів на кінопремію Bafta. Експерти з Американської академії мали іншу думку. Попри розгромну критику «Богемної рапсодії», фільм завоював шалену популярність у глядачів завдяки геніальній акторській грі Рамі Малека – єдиному просвітку в цьому фільмі. Ось ще один докір в бік організаторів за бажання підняти рейтинг телетрансляції за рахунок популярних, але посередніх фільмів.

Окрім Сінгера, в халепу потрапив і режисер успішної «Зеленої книги» Пітер Фарреллі. Як виявилось, режисер полюбляє акти ексгібіціонізму на знімальному майданчику, чим завдав немало дискомфорту своїм акторам.

Ще один гучний скандал вибухнув зовсім нещодавно. Організатори «Оскара» вирішили вручити чотири статуетки (в номінаціях «Найкраща операторська робота», «Найкращий монтаж», «Найкращий грим і зачіски» та «Найкращий короткометражний фільм») під час рекламної паузи, щоб скоротити час церемонії до трьох годин. Таке рішення не на жарт обурило видатних кінематографістів. 95 діячів кіноіндустрії, включаючи Квентіна Тарантіно, Еммануеля Любецки і Мартіна Скорсезе, висловили свій протест у відкритому листі, адресованому президенту Академії Джону Бейлі. Згодом в Академії заявили, що відмовились від ідеї скоротити хронометраж церемонії.

Дізнавшись про всі головні скандали кінопремії, час познайомитись і з найгучнішими стрічками, що були номіновані у категорії «Найкращий фільм»

«Чорний куклукскланівець»

Жанр: біографія, драма

Режисер: Спайк Лі

Кошторис: $15 млн

Бокс-офіс: $90 млн

Номінації: «Найкращий фільм», «Найкращий адаптований сценарій», «Найкращий саундтрек», «Найкращий монтаж».

Сюжет

Фільм заснований на мемуарах Рона Столворта, першого афроамериканського поліцейського і детектива в Колорадо-Спрінгс, який керував таємним розслідуванням місцевої ланки Ку-клукс-клану в 1978-79 роках. Побачивши в газеті оголошення про набір членів в расистську організацію, Сталворт (Джон Девід Вашингтон) посилає замість себе на зустріч з очільниками осередку свого «білого» колегу-єврея (Адам Драйвер). Тим часом, Столворт налагоджує зв’язки з керівником Ку-клукс-клану Девідом Дюком (Тофер Грейс) телефоном і несподівано стає одним із головних кандидатів на посаду очільника місцевої расистської організації.

Цікаві факти

Справжній Рон Столлворт дуже хотів, щоб його у фільмі зіграв Дензел Вашингтон, але в підсумку його задовільнили лише частково. На головну роль затвердили сина знаменитого актора - Джона Девіда Вашингтона.

Прем’єра фільму в США відбулась 10 серпня 2018 року – в річницю маршу «Об’єднаних правих», що відбувався в Шарлостсвілі.





Тофер Драйвер і Адам Грейс. Фото: imdb / focus features llc



Фільм відкриває панорамна сцена з «Віднесених вітром» (1939)

Перевернутий державний прапор в США означає сигнал лиха або надзвичайної ситуації.

На світовій прем'єрі фільму на Каннському кінофестивалі у Франції, глядачі влаштували стоячу овацію на шість хвилин.

Девід Дюк, якого в фільмі зіграв Тофер Грейс, справді був головою місцевого Ку-клукс-клану в 70-х роках. Крім того, американський політик викладав та співпрацював з укр аїнським вишом МАУП (Міжрегіональна академія управління персоналом). У вересні 2005 року він отримав ступінь кандидата наук з історії. Його докторська дисертація називалася «Сіонізм як форма етнічного панування».

«Чорна пантера»

Жанр: супергеройський бойовик

Режисер: Ран Куглер

Кошторис: $200 млн

Бокс-офіс: $1,3 млрд

Номінації: «Найкращий фільм», «Найкращий звук», «Найкращий звуковий монтаж», «Найкраща музика до фільму», «Найкращий дизайн костюмів»

Сюжет

Вісімнадцятий фільм Marvel за 10 років існування франшизи розповідає історію парубка на ім'я Т'Чалла, принца невеликої африканської держави - Ваканди. Позбавлена виходу до моря Ваканда офіційно вважається найбіднішою державою на континенті, але насправді завдяки метеориту, що впав багато років тому, країна отримала майже невичерпні запаси вібраніума (за легендою - рідкий метал з потужними властивостями)і живе розкошуючи, нікому про це нте розповідаючи. Т'Чалла носить костюм народного захисника - Чорної Пантери - в пам'ять про богиню Баст, яка явилася його предку в образі якраз пантери. І все було б добре, якщо б ми не дізналися з фільму «Перший Месник: Протистояння», що батько Т'Чалли, король Т'Чака, загинув у Відні під час теракту. Тепер влада повинна перейти до Т'Чалли, що супроводжується проблемами. Несподівано до гри долучається Улісс Кло, єдина людина, яка дізналась таємницю вібраніума і вийшла з Ваканди живою…

Цікаві факти

«Чорна пантера» увійшла в історію як перший супергеройський блокбастер, номінований на «Оскар» у найпочеснішій категорії, «Найращий фільм».

Натхнення для фільму режисер Райан Куглер шукав в Африці. Для цього він відвідав Кейптаун (ПАР) і Лесото. Саме Лесото - країна, яка не має виходу до моря, - стала для нього прообразом Ваканди.

Перетворення Майкла Б. Джордана в Еріка «Кіллмонгера» Стівенса займала близько трьох годин: кожна цяточка наклеювалася на нього і потім за допомогою гриму створювався єдиний колір шкіри.

Для того, щоб відклеїти грим з Джордана, його відправляли в сауну.





Майкл Б. Джордан. Кадр з фільму «Чорна Пантера»

Фільм починається в Окленді, в Каліфорнії. Це не тільки місце народження режисера Райана Куглера, а й місце дії його фільму «Станція «Фрутвейл», в якому зіграв Майкл Б. Джордан. А ще це місце народження руху «Чорних пантер» - американської ліворадикальної партії, яка ратувала за права чорношкірих.

Художник Рут Картер створила понад 1000 костюмів для фільму. Вона хотіла відобразити африканську культуру, намагаючись створити абсолютно різні племінні стилі (в Ваканді, згідно з міфологією Marvel - п'ять основних племен).

Ритуальні мітки на тілі Кіллмонгера були створені за образом специфічних татуювань народів Мурсі і Сурма.

«Богемна рапсодія»

Жанр: байопік

Режисер: Браян Сінгер

Кошторис: $50 млн

Бокс-офіс: $854 млн

Номінації: «Найкращий фільм», «Найкращий звук», «Найкращий монтаж», «Найкращий звуковий монтаж»

Сюжет

Фарух Булсара тяжко працює вантажником в аеропорту Хітроу, а вечорами ходить до місцевого бару на концерти групи Smile. Одного разу після не дуже вдалого виступу команда залишається без вокаліста, і хлопець пропонує себе на вакантне місце. Погодившись, музиканти не прогадали. Фарух швидко вивів групу на професійний рівень, дав їй звучну назву Queen, а собі взяв нове ім'я - Фредді Мерк’юрі.

Цікаві факти

Вперше про роботу над фільмом заговорив Брайан Мей ще в 2010 році, але знімальний процес стартував лише у вересні 2017 року.

На летовищі в Лондоні побудували точну копію стадіону «Вемблі», де відбувся легендарний концерт Live Aid, оскільки стадіону зразка 1985 року вже не існує. Сцена зі знаменитим виступом Queen була знята першою. Продюсер Live Aid був присутній на зйомках і був вражений тим, наскільки точно зроблена реконструкція.

Склянки з Pepsi на роялі - це не продакт-плейсмент, а історична достовірність. Весь виступ знято з дотриманням найдрібніших деталей, аж до повітряного поцілунку, який Фредді Мерк'юрі відправив мамі зі сцени.

За сценарієм, незадовго до легендарного виступу Фредді розповідає групі, що він ВІЛ-інфікований. Насправді співак не знав про хворобу аж до 1987 року, а публічно заявив про це лише 22 листопада 1991 року, за два дні до смерті.





Рамі Малек. Кадр з фільму «Богемна рапсодія»

За початковим задумом Мерк’юрі повинен був грати Саша Барон Коен. Однак музиканти гурту Queen гітарист Браян Мей і барабанщик Роджер Тейлор змусили продюсерів знайти іншого актора.

Щоб підготуватися до ролі, Малек попросив дизайнера по костюмах виготовити йому накладні зуби (у Мерк’юрі було 4 зайвих зуби), які він постійно носив.

Зовнішня схожість Рамі Малека і Фредді Мерк'юрі – беззаперечна, але і відмінностей було безліч: ямочки на щоках, овал обличчя, розмір і форма носа, розмір очей і відстань між ними. Тому для актора довелося створити штучний ніс – для кращого перевтілення.

Щоденне перетворення актора займало дві години: грим, зміна форми носа, перуки. За них відповідала Алекс Рус («Фантастичні тварини», «Кінгсман», «Лара Крофт: розкрадачка гробниць»). Рус робила і вуса, з якими Рамі з'являється у заключній частині фільм

«Фаворитка»



Жанр: драма

Режисер: Йоргос Лантімос

Кошторис: $15 млн

Бокс-офіс: $76,9 млн

Номінації: «Найкращий фільм», «Найкращий сценарій», «Найкраща робота художника-постановника», «Найкраща операторська робота», «Найкращий монтаж», «Найкращий дизайн костюмів»

Сюжет

Великобританія, початок XVIII століття. Королева Анна (Олівія Колман) страждає від проблем зі здоров'ям, а на континенті тягнеться війна за іспанську спадщину. Єдиний, хто розуміє і втішає Анну, - герцогиня Мальборо (Рейчел Вайс), коханка королеви, яка де-факто керує імперією. Несподівано звідкілясь приїжджає її молода бідна родичка Ебігейл (Емма Стоун). Спершу дівчина працює на кухні, але потім леді Мальборо вирішує наблизити її до себе, а значить, і до Анни.

Цікаві факти

У «Фаворитці» Емма Стоун за своєю ініціативою вперше в кар'єрі оголила груди в кадрі.

Художник по костюмах Сенді Пауелл - триразовий лауреат «Оскара», в цьому році відзначена Кіноакадемією відразу за два проекти. Костюми для «Фаворитки» вона створила за п'ять тижнів. У точності історичними їх назвати складно - сама Пауелл характеризує свою роботу як «панк-рок версію королівського двору в вісімнадцятому столітті».

Актори зізнавалися, що проби на їхні ролі були воістину дивними. Стоун на прослуховуванні повинна була імітувати перейми (при тому, що її героїня в фільмі не вагітніє і не народжує). Завданням Холта було уявити, що кімната оточена силовими полями. Подібні завдання діставалися акторам і під час репетицій, але, ні вони, ні сам режисер до сих пір не знають, як це вплинуло на результат.





Кадр з фільму «Фаворитка»

Спочатку сценарій називався «Баланс сили» і був написаний Деборою Девіс в 1998 році, але тексту довелося чекати свого часу двадцять років, тому що тоді продюсери скептично поставилися до історичного сюжету про жіночий любовний трикутник без ключових чоловічих ролей.

Роль герцогині Мальборо мала зіграти Кейт Уінслет, але щось пішло не так. Потім автори звернулися до Кейт Бланшетт, але не зійшлися в графіку.

Для того щоб ідеально відтворити британський акцент, американка Емма Стоун розмовляла з ним в громадських місцях, до тих пір поки навіть англійка Рейчел Вайс не визнала її акцент більш автентичним, ніж у неї самої. Найбільше Стоун подобається в сценарії лайливе слово «cunt», яке в американській культурі вважається дуже непристойним, а в Британії прижилося набагато краще

Фільм знімався на плівку при природному освітленні (лише в сцені танців до свічок додали трохи додаткового світла) із застосуванням ширококутних об'єктивів. Так режисер за допомогою особливості кадру намагався передавати замкнутість героїв в палаці.

«Зелена книга»

Жанр: біографія, драма

Режисер: Спайк Лі

Кошторис: $23 млн

Бокс-офіс: $127 млн

Номінації: «Найкращий фільм», «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий монтаж»

Сюжет

Сюжет картини заснований на реальній історії, що сталася в 1962 році. Місцевий здоровило італійсько-американського походження Тоні «Базіка» Валлелонга (Вігго Мортенсен) влаштовується шофером до відомого афроамериканського джазового піаніста Дона Ширлі (Махершал Алі). Тоні супроводжує музиканта впродовж туру провінційним півднем США, використовуючи в дорозі «Зелену книгу», де описані всі безпечні для афроамериканців місця. Спільна подорож Тоні і Дона відкриє героям очі на світ і назавжди змінить їхні життя.

Цікаві факти

Режисер Пітер Фарреллі намагався максимально наблизитися до реальної історії, тому залучив до співпраці сина головного героя Тоні Валлелонга - Ніка Валлелонга. У 1962 році, коли відбувалися всі події, Ніку було 5 років. Нік згадував, як він разом з батьком відвідував квартиру Ширлі над Карнегі-холом в Нью-Йорку. Нік записував розповіді батька, а згодом передав їх Пітеру Фарреллі.

«Кожна подія в цьому фільмі дійсно відбувалося в реальності, - розповів виданню The Hollywood Reporter продюсер Брайан Керрі. - Навіть той дивовижний випадок, коли Ширлі дзвонить Роберту Кеннеді, щоб той витягнув його і Валлелонга з в'язниці. Я знаю Тоні вже 25 років. Я слухав всі ці історії. Вони все правдиві, як і цей фільм».

Події розгортаються в 1962 році, однак на початку фільму в кадрі проїжджає автомобіль Chevrolet 1964 року. Також в деяких сценах можна помітити Ford Falcon 1964 року.





Махершала Алі і Вігго Мортенсен. Кадр з фільму «Зелена книга»

Вігго Мортенсен, який грає Тоні Валлелонга, кілька днів провів з його сім'єю, спілкувався з рідними Тоні, уважно слухав його звукозаписи і дивився відео з ним. А ось Махершала Алі не мав такого тісного контакту з рідними Ширлі. «Я подивився документальний фільм Little Bohemia про Карнегі-хол, де з'являвся доктор Ширлі, а також мені допомогла його музика, але це все, що у мене було», - розповів Алі.

За розповідями брата Ширлі і близьких до нього людей, піаніст не відчував докорів сумління в контексті своєї раси, як це представляється в фільмі. Він ніколи не їздив на зелено-блакитному «кадилаку» - це завжди був чорний лімузин. Також Ширлі не цурався сім'ї, як це показано в фільмі. Найбільш суперечливим з усіх коментарів брата Ширлі є той, в якому він стверджує, що Дон і Валлелонга ніколи не були друзями і пов'язували їх лише робочі стосунки.

Попри сцену, в якій Ширлі показують геєм, в житті він ніколи не вдавався до камінг-ауту. Якийсь час Дон Ширлі навіть був одружений, але в підсумку розлучився. «Ми з Джин розлучилися, - сказав Ширлі під час інтерв'ю для документального фільму Little Bohemia. - Розлучення не мав нічого спільного з любов'ю або пристрастю. Це було пов'язано з тим фактом, що у мене була можливість зробити кар'єру. У мене не було великих сподівань на одруження, властиво як і сподівань на кар’єру концертного піаніста, але я був сповнений рішучості стати тим, ким мене вчили все життя », - говорив Дон Ширлі.

«Рома»

Жанр: драма

Режисер: Альфонсо Куарон

Кошторис: $15 млн

Бокс-офіс: $3,9 млн

Номінації: «Найкращий фільм», «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий фільм іноземною мовою», «Найкраща робота художника-постановника», «Найкраща операторська робота», «Найкращий звук», «Найкращий звуковий монтаж», «Найкращий грим та зачіски»

Сюжет

Мехіко, 1970 рік. Дівчина з корінного племені на ім'я Клео працює в будинку заможного лікаря та його дружини. В її обов'язки входить виховання чотирьох дітей, турбота про бабусю сімейства і прибирання за псом. Після побачення з місцевим шибайголовою Клео вагітніє, а батько дитини віртуозно тікає в провінцію, щоб наполегливо займатися бойовими мистецтвами. В цей же час від господині йде чоловік, залишаючи величезну садибу і чотирьох дітей напризволяще.

Цікаві факти

Робота над стрічкою йшла дуже швидко. Вперше про створення стрічки було анонсовано в вересні 2016 року, а вже в жовтні того ж року Куарон взявся за роботу над фільмом.

Рома – один з районів Мехіко, в якому виріс сам режисер.

Фільм знятий за спогадами Куарона, і частково це біографічне кіно. «90% сцен, представлених у фільмі, зняті по моїй пам'яті, – розповідає режисер. – Мова йде про той період, який сформував мене і всю країну. Це був час становлення Мексики». Ось і відповідь на запитання про те, чому ця історія розказана так особисто і навіть інтимно.





Кадр з фільму «Рома»

Альфонсо Куарон виступив не тільки як режисер, але й як сценарист, оператор і монтажер фільму, позаяк йому було важливо отримати фільм таким, яким він його замислив.

3 листопада 2016 було виявлено, що на знімальному майданчику під час зйомок пограбували знімальну групу. За даними студії дві «жінки постраждали, п'ять членів групи були госпіталізовані, а мобільні телефони, гаманці та ювелірні вироби були вкрадені». Як повідомлялося, знімальна група приїхала того дня для проведення знімання, коли група міських робітників підійшла до членів групи й намагалася припинити зйомку. Знімальна група заявила, що вони мають дозвіл на зйомку, але робітники залишилися і між двома групами зчинилася бійка.

«Народження зірки»

Жанр: мюзикл, драма

Режисер: Бредлі Купер

Кошторис: $40 млн

Бокс-офіс: $423 млн

Номінації: «Найкращий фільм», «Найкращий адаптований сценарій», «Найкраща операторська робота», «Найкращий звук», «Найкращий саундтрек».

Сюжет

Фільм розповідає історію успішного кантрі-музиканта Джейсона Майна і молодої невпевненою в собі співачки Еллі. Між музикантами спалахує роман і Майн допомагає Еллі побудувати успішну кар’єру. Але медаль має дві сторони: щойно успіх посміхається Еллі і вона стає знаменитою, як кар'єра Майна йде на спад, що стає справжнім ударом по відносинах пари.

Цікаві факти

«Народження зірки» Бредлі Купера - це вже третій римейк однойменної картини 1937 року.

Робота над цим фільмом почалася ще сім років тому - тоді передбачалося, що режисером стане Клінт Іствуд, а головну роль повинна була виконати Бейонсе. На роль її коханого пробувалися мало не всі головні кінозірки: Вілл Сміт, Крістіан Бейл і Леонардо ДіКапріо. Але в 2014 році за справу взявся Бредлі Купер, а співпрацю з Бейонсе припинили.

Щоб увійти в роль, Леді Гага перестала фарбуватися і змінила зачіску за кілька місяців до зйомок.

Весь фільм був знятий всього за 42 дні.

Купер познайомився з лідером групи Pearl Jam, щоб увійти в роль. Актор 6 місяців навчався співати, як він, і поставив йому дев’ять тисяч запитань на тему техніки співу.

Для Леді Гаги роль Еллі - перша головна роль у великому кіно. Але картину навряд чи можна назвати акторським дебютом актриси. Раніше вона зіграла в п'ятому і шостому сезонах знаменитого серіалу «Американська історія жахів», та мала ролі в фільмах «Мачете вбиває» (2013) і «Місто гріхів 2» (2014 року).

Бредлі Купер наполіг на тому, щоб в картині всі знімалися без макіяжу. А ось Леді Гага наполягла, щоб всі пісні в картині виконувалися виключно наживо. На зйомках актори і плакали, і цілувалися, чим спровокували хвилю чуток про свій роман.

«Влада»

Жанр: біографія, драма

Режисер: Адам МакКей

Кошторис: $60 млн

Бокс-офіс: $55,6 млн

Номінації: «Найкращий фільм», «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий монтаж», «Найкращий грим та зачіски»

Сюжет

Стрічка іменитого кінорежисера Адама Маккея присвячена постаті Діка Чейні та є біографією його політичного злету і падіння. Дік Чейні отримав славу одного з найбільш впливових та могутніх віце-президентів за всю історію США. Він працював в адміністрації Річарда Ніксона, Джеральда Форда і Джорджа Буша старшого, просуваючи військову організацію по боротьбі з тероризмом в Іраку. Його неймовірний дар переконання, а також майстерне маніпулювання тим, що світом керують гроші і великі зв'язки, дозволили йому виступати спритним лялькарем на політичній арені, керуючи сильними світу цього і змінюючи хід історії.

Цікаві факти

Для ролі Крістіан Бейл набрав більше 20 кілограмів ваги, поголив голову, а також займався спеціальними вправами для потовщення шиї. Бейл сказав, що йому вдалося набрати стільки ваги, поїдаючи безліч пирогів.

Оскільки у Чейні були проблеми з серцем більшу частину його життя, Крістіану Бейлу довелося вивчити профілактику серцевого нападу. У підсумку це врятувало життя режисерові Адаму МакКею, який переніс серцевий напад під час постпродакшена.





Крістіан Бейл. Кадр з фільму «Влада»

Емі Адамс не виходила з образу протягом усього періоду зйомок. Вона розмовляла голосом своєї героїні і постійно сперечалася з режисером на політичні теми. Адамс сказала, що це був перший раз, коли вона вирішила залишитися в образі на весь період зйомок.

Крістіан Бейл заявив, що вперше скористався допомогою дієтолога при наборі ваги для фільму, так як тепер він більше піклується про підтримку свого здоров'я, ніж в своїй молодості.

Сем Рокуелл переживав через манери Джорджа Буша говорити c висунутої вперед губою, а тому запросив собі протез в ротову порожнину. І це на додачу до протеза носа, який вже носив.

Серед резонансних фільмів 2018 року, що не увійшли в список номінантів на «найкращий фільм» відзначимо фаворитів в інших номінаціях.

«Холодна війна»

Жанр: драма

Режисер: Павел Павліковський

Кошторис: $4,5 млн

Бокс-офіс: $18,1 млн

Номінації: «Найкращий іноземний фільм»

Сюжет

Історія пристрасного кохання піаніста Віктора і танцівниці Зули, які познайомилися в післявоєнній Польщі. Незважаючи на несумісність темпераментів і походження, вони не можуть жити один без одного. Вони раз по раз розлучаються і сходяться знову, стикаються з проблемами політичного характеру, страждають внаслідок власних недоліків і невдалих збігів обставин, але все це не в силах зруйнувати зв'язок між ними.

Цікаві факти

Після показу на Каннському кінофестивалі фільм був удостоєний 18-хвилинної овації.

З 1990 року це перший фільм польською мовою, який був показаний в конкурсній програмі Каннського кінофестивалю.

В основу бурхливого роману головних героїв лягли реальні стосунки батьків режисера Павела Павліковського.

Спочатку режисер хотів зняти цей фільм в кольорі.





Томаш Кот і Йоанна Куліг. Кадр з фільму «Холодна війна»

Фільм присвячений батькам режисера Павела Павліковського, чиї імена отримали головні герої картини. Вони провели разом 40 років, переживши кілька розлучень, і померли в 1989 році, незадовго до падіння Берлінської стіни.

Коли режисер Павел Павліковський і актриса Йоанна Куліг працювали над образом Зули, вони орієнтувалися на образ американської актриси Лорен Беколл.

Режисер Павел Павліковський вибрав ансамбль народної музики «Mazowsze», оскільки через нього він міг наочно показати, що відбувалося в польському суспільстві в той час, без додаткових пояснень.

«Месники: війна нескінченності»

Жанр: супергеройський екшн

Режисер: Ентоні і Джо Руссо

Кошторис: $400 млн

Бокс-офіс: $2 млрд

Номінації: «Візуальні ефекти»

Сюжет

Дія розгортається через чотири роки після подій, описаних в «Вартові Галактики. Частина 2». Месники частково об'єднуються з Правоохоронцями Галактики, щоб битися зі вселенським злом - Таносом. Він намагається зібрати шість каменів нескінченності, артефактів небаченої сили впливу.

Цікаві факти

Фільм на 97% складається з візуальних ефектів.

У фільмі 64 герої, і всі - головні.

На прохання Роберта Дауні-молодшого продюсери організували перевезення меблів актора з його будинку в Лос-Анджелесі в орендований будинок в Атланті, де знімався фільм - щоб він відчував себе як вдома і міг відпочивати.

Ходили чутки, що Кріс Еванс не повернеться на роль Стіва Роджерса і буде замінений Бакі Барнсом, але Еванс заспокоїв своїх шанувальників. А ось Наталі Портман заявила, що більш не з'являтися у фільмах за коміксами Marvel.





Кадр з фільму «Месники:війна нескінченності»

Тому Голланду не дозволили читати сценарій заздалегідь. Причина - балакучість актора. Він розкрив дуже багато секретів про фільм «Людина-павук: Повернення додому» впродовж зйомок.

Перший трейлер фільму був переглянутий 230 мільйонів разів всього за добу з моменту публікації. Це є рекордом. Попередній належав трейлеру фільму «Воно» - 197 мільйонів переглядів за першу добу.

Дата релізу фільму збігається з днем прем'єри перших «Месників» з різницею в шість років.

«Людина-павук: навколо всесвіту»

Жанр: супергеройський екшн

Режисер: Боб Персічетті

Кошторис: $90 млн

Бокс-офіс: $356 млн

Номінації: «Найкращий анімаційний фільм»

Сюжет

Фільм розповідає історію темношкірого підлітка на ім'я Майлз Моралес. Ставши Людиною-павуком, він намагається поєднувати життя простого школяра і роботу супергероя. Майлз вважав, що він такий єдиний, аж одного разу в результаті роботи суперколайдера йому відкриваються шляхи в інші виміри, і герой дізнається про існування безлічі різних Людей-павуків. Всім їм належить об'єднатися для боротьби з неймовірно сильним ворогом.

Цікаві факти

Фільм довірили знімати творчому дуету, знаменитому своїм нестандартним підходом до зйомок, - Філу Лорду і Крістоферу Міллеру. Партнери разом працювали над анімаційним фільмом Sony Pictures Animation «Хмарно, можливі опади у вигляді фрикадельок» (2009), комедійними бойовиками франшизи «Мачо і ботан» і отримала премії BAFTA за картину «Лего. Фільм» (2014).





Кадр з фільму «Людина-павук: навколо всесвіту»

Лорд, який написав сценарій разом з режисером Родні Ротманом, каже, що його в цьому проекті привернув неоднозначний головний герой. «Ми дійсно визнали, що це буде новий, незвичайний підхід до історій про Людину-павука, - говорить Лорд. - Коли представники Sony нас запитали, чи не хочемо ми зняти анімаційний фільм про Людину-павука, ми відразу (як ми це робимо завжди) відповіли: «Ні». Тому що історія про Людину-павука була розказана і переказана безліч разів. Однак ми не могли не проговорити, яким би міг бути цей проект, і тоді у мене з'явилася ідея про Майлза! На той момент Майлз найдивнішим персонажем у всесвіті Marvel. За збігом обставин я потрапив на виставку Джеффа Кунса в Нью-Йорку і зазначив, що всі його роботи присвячені творчості інших людей. Ми з колегами мимоволі задумалися про те, яким би Людина-павук був в постмодернізмі. Ця думка підштовхнула нас до фантазій на тему супергероїв в інші часи. Ми припустили, що насправді все ітерації Людини-павука з коміксів існують паралельно. Дослідження цих паралельних світів і різних версій улюбленого багатьма читачами персонажа відкривало перед нами неймовірні перспективи».

Найбажаніша статуетка кіносвіту - «Оскар»

Список номінантів:

«Найкращий фільм»:

«Чорна Пантера»;

«Чорний куклускланівець»;

«Богемська рапсодія»;

«Фаворитка»;

«Зелена книга»;

«Рим»;

«Народження зірки»;

«Влада».

«Найкращий режисер»:

Спайк Лі, «Чорний куклускланівець»;

Павел Павліковський, «Холодна війна»;

Йоргос Лантімос, «Фаворитка»;

Альфонсо Куарон, «Рим»;

Адам МакКей, «Влада».

«Найкращий актор»:

Крістіан Бейл («Влада»);

Бредлі Купер («Народження зірки»);

Вільям Дефо («Ван Гог. На порозі вічності»);

Рамі Малек («Богемська рапсодія»);

Вігго Мортенсен («Зелена книга»).

«Найкраща акторка»:

Яліца Апарісіо («Рим»);

Гленн Клоуз («Дружина»);

Олівія Колмен («Фаворитка»);

Леді Гага («Народження зірки»);

Меліса МакКарті («Чи зможеш ти коли-небудь мене пробачити?»).

«Найкращий актор другого плану»:

Магершала Алі («Зелена книга»);

Адам Драйвер («Чорний куклускланівець»);

Сем Еліот («Народження зірки»);

Річард Е. Грант («Чи зможеш ти коли-небудь пробачити мене?»);

Сем Роквел («Влада»).

«Найкраща акторка другого плану»:

Емі Адамс («Влада»);

Марина де Тавіра («Рим»);

Реджина Кінг («Якби Біл-стріт могла заговорити»);

Емма Стоун («Фаворитка»);

Рейчел Вайс («Фаворитка»).

«Найкращий оригінальний сценарій»:

Дебора Девіс, Тоні МакНамара, «Фаворитка»;

Нік Валлелонга, Брайан Курі, Пітер Фаррелі, «Зелена книга»;

Альфонсо Куарон, «Рим»;

Адам МакКей, «Влада»;

Пол Шрайдер, «Переможець».

«Найкращий адаптований сценарій»:

Джоель та Ітан Коени, «Балада Бастера Скраггса»,

Чарлі Вочтел, Девід Рабінович, Кевін Вілмот і Спайк Лі, «Чорний куклускланівець»;

Ніколь Холофсенер, Джеф Вітті, «Чи зможеш ти мене коли-небудь пробачити?»,

Баррі Дженкінс, «Якби Біл-стріт могла заговорити»;

Ерік Рот, Бреді Купер, Віл Феттерс, «Народження зірки».

«Найкращий оператор»:

Лукаш Зал, «Холодна війна»;

Роббі Райан, «Фавортка»;

Калеб Дешанель, «Робота без авторства»;

Альфонсо Куарон, «Рим»;

Метью Лібатік, «Народження зірки».

«Найкращий художник-постановник»:

«Чорна Пантера»;

«Фаворитка»;

«Перша людина»;

«Мері Поппінс повертається»;

«Рим».

«Найкращі візуальні ефекти»:

«Крістофер Робін»;

«Перша людина»;

«Першому гравцю приготуватися»;

«Соло. Зоряні війни. Історія»;

«Месники: війна нескінченності».

«Найкращий монтаж»:

«Чорний куклускланівець»;

«Богемська рапсодія»;

«Фаворитка»;

«Зелена книга»;

«Влада».

«Найкращий монтаж звуку»:

«Чорна пантера»;

«Богемська рапсодія»;

«Перша людина»;

«Тихе місце»;

«Рим».

«Найкраще зведення звуку»:

«Чорна пантера»;

«Богемська рапсодія»;

«Перша людина»;

«Рим»;

«Народження зірки».

«Найкращі костюми»:

«Балада Бастера Скраггса»;

«Чорна пантера»;

«Фаворитка»;

«Мері Поппінс повертається»;

«Марія - королева Шотландії».

«Найкращі грим та зачіски»:

«Марія - королева Шотландії»;

«Влада»;

«На межі світів».

«Найкращий саундтрек»:

«Чорна пантера;

«Чорний куклускланівець:

«Якби Біл-стріт могла заковорити;

«Острів собак;

«Мері Поппінс повертається.

«Найкраща пісня»:

All The Stars («Чорна Пантера»);

I’ll Fight (RBG);

The Place Where Lost Things Go («Мері Поппінс повертається»);

Shallow («Народження зірки»);

When a cowboy trades his spurs for wings («Балада Бастера Скраггса»).

«Найкращий фільм іноземною мовою»:

«Капернаум» (Ліван);

«Холодна війна» (Польща);

«Робота без авторства» (Німеччина);

«Рим» (Мексика);

«Магазинні злодюжки» (Японія).

«Найкращий анімаційний фільм»:

«Суперсімейка 2»;

«Острів собак»;

«Людина-павук: навколо всесвіту»;

«Мірай»;

«Ральф проти інтернету».

«Найкращий документальний фільм»:

«Лише безкоштовно»;

«Цього ранку, цього вечора»;

«Покриття»;

«Батьків і синів»;

«RBG».

«Найкращий документальний короткометражний фільм»:

«Чорна вівця»;

«Кінець гри»;

«Рятувальний човен»;

«Ніч у саду»;

«Період. Кінець речення».

«Найкращий короткометражний фільм»:

«Затримання»;

«Рудувато-коричневий»;

«Маргаритка»;

«Мати»;

«Шкіра».

«Найкращий короткометражний анімаційний фільм»:

«Поведінка тварин»;

«Бао»;

«Пізно ввечері»;

«Один маленький крок»;

«Вихідні».

Нагадаємо, що претендентом на «Оскар» від України цього року був фільм «Донбас» Сергія Лозниці, який пройшов до лонг-листа премії, але до шорт-листа не потрапив.