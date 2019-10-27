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    У Франції у фурі-рефрижираторі знайшли восьмеро мігрантів з обмороженнями

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    Митна служба виявила нелегалів при огляді в порту Кале, коли фура заїжджала на паром - У Франції у фурі-рефрижираторі знайшли восьмеро мігрантів з обмороженнями
    Митна служба виявила нелегалів при огляді в порту Кале, коли фура заїжджала на паром
    Фото: AFP

    Мігранти отримали легке обмороження і були доставлені до лікарні

    У Франції у вантажівці з холодильною камерою виявили вісьмох обморожених мігрантів, зокрема четверо дітей.

    Про це повідомляє Le Parisien.

    Митна служба виявила нелегалів при огляді в порту Кале, коли фура заїжджала на паром, який прямував до Великобританії. 

    Температура в холодильній камері становила сім градусів нижче нуля. Мігранти отримали легке обмороження і були доставлені до лікарні.

    У зв’язку з інцидентом французька поліція заарештувала двох водіїв з Румунії.

    Нагадаємо, 23 жовтня у Великій Британії виявили вантажівку з 39 тілами. Правоохоронці відразу затримали 25-річного водія вантажівки за підозрою у вбивстві та торгівлі людьми.

    Національне агентство з питань злочинності заявило, що працює над виявленням «організованих злочинних груп, які, можливо, зіграли роль».

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