У Франції перекинулося рятувальне судно. Є загиблі



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Постраждале судно

Джерело фото: РБК

Чотирьом із семи членів екіпажу вдалося допливти до берега

Біля західного узбережжя Франції через буревій Мігель в Атлантиці перекинулося судно морської рятувальної служби, в результаті чого загинули троє членів екіпажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За інформацією видання, в п'ятницю, 7 червня, судно рятувальників вийшло на допомогу човну з рибалками, що постраждав унаслідок шторму, який обрушився на острів Л’Іль-д'Є на заході Франції.

Синоптики зафіксували швидкість вітру 129 км/год. Наголошується, що катер рятувальників перекинувся на відстані близько 800 м від берега.

Чотирьом із семи членів екіпажу на борту рятувального катера вдалося допливти до берега. Три вертольоти і близько 60 пожежників вирушили на пошуки тіл трьох загиблих членів команди.

Також повідомляється, що у зв'язку зі штормом у десятьох французьких департаментах був зафіксований помаранчевий рівень небезпеки, на заході країни були припинені залізничні перевезення.

Нагадаємо, нещодавно прогулянковий теплохід «Русалка» затонув в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу.