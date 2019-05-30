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    У світі

    У Будапешті перекинувся туристичний катер, є загиблі та зниклі безвісти

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    <p>&nbsp;Причиною аварії могли стати несприятливі погодні умови</p> - У Будапешті перекинувся туристичний катер, є загиблі та зниклі безвісти

     Причиною аварії могли стати несприятливі погодні умови

    Загалом на катері знаходилося 33 людини, в основному – туристи з Південної Кореї

    Семеро осіб загинули та 16 зникли безвісти в результаті перекидання туристичного катера на річці Дунай в Будапешті.

    Про це повідомляє BBC.

    За інформацією місцевих ЗМІ, прогулянковий катер Hableany зіткнувся з іншим судном під час швартування біля будівлі мерії. Наголошується, що причиною аварії могли стати несприятливі погодні умови.

    Згідно з заявою міністерства внутрішніх справ Угорщини, через годину після аварії співробітникам поліції було відомо про долю 18 осіб, з яких троє загинули.

    Загалом на катері знаходилося 33 людини, в основному – туристи з Південної Кореї.

    Нагадаємо, поблизу узбережжя Тунісу перекинувся човен з мігрантами, внаслідок чого потонули щонайменше 70 людей.

    Також на заході Демократичної Республіки Конго потонуло судно, загинули щонайменше 30 осіб, ще близько 200 вважаються зниклими безвісти.

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