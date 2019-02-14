У Галицькому нацпарку прокинулися ведмеді



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Клишоногі вирішили, що вже досить спати і знову вийшли до відвідувачів парку

Цієї осені, вперше за своє життя, родина бурих ведмедів з Херсонського зоопарку впала у зимову сплячку

Родина бурих ведмедів, яка оселилася в Центрі реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку восени 2017 року, прокинулася після першої у своєму житті зимової сплячки.

Про це повідомляє Бліц-Інфо.

«Сімейство ведмедів з Херсону потрапило в Центр реабілітації Галицького нацпарку восени 2017 року. Клишоногих врятували з жахливих умов і поселили у просторому вольєрі посеред лісу. Курс психологічної та фізичної реабілітації дав своє, і восени минулого року ведмеді вперше впали у сплячку. Втім, днями клишоногі вирішили, що вже досить спати і знову вийшли до відвідувачів парку», - йдеться в публікації.

Спеціалісти пояснюють, що зимовий сон для ведмедиці Діни й трьох її дітей означав, що на новому місці посеред лісу їм справді добре.

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