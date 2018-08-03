У Гельсінкі загорівся літак з пасажирами на борту



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Фото: Helsingin Sanomat Пасажири відчули запах диму в салоні і запанікували

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

В аеропорту Гельсінкі пасажирів літака, який готувався вилетіти в Прагу, евакуювали після появи диму на борту. Як повідомляє газета Helsingin Sanomat, інцидент стався близько 16:00, коли літак чеських авіаліній, який повинен був летіти до Праги, рухався злітно-посадочною смугою, але ще не злетів.

Пасажири відчули запах диму в салоні і запанікували.

«У салоні було небагато диму, а коли його стало більше, пасажири почали хвилюватися і питати, що сталося. Пізніше бортпровідники наказали людям покинути літак по надувному трапу», - розповів один з пасажирів.

На місці події працюють поліція і пожежники. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.