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    У Гельсінкі загорівся літак з пасажирами на борту

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    <p>Фото: Helsingin Sanomat</p> <p>Пасажири відчули запах диму в салоні і запанікували</p> - У Гельсінкі загорівся літак з пасажирами на борту

    Фото: Helsingin Sanomat

    Пасажири відчули запах диму в салоні і запанікували

    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

    В аеропорту Гельсінкі пасажирів літака, який готувався вилетіти в Прагу, евакуювали після появи диму на борту. Як повідомляє газета Helsingin Sanomat, інцидент стався близько 16:00, коли літак чеських авіаліній, який повинен був летіти до Праги, рухався злітно-посадочною смугою, але ще не злетів.

    Пасажири відчули запах диму в салоні і запанікували.

    «У салоні було небагато диму, а коли його стало більше, пасажири почали хвилюватися і питати, що сталося. Пізніше бортпровідники наказали людям покинути літак по надувному трапу», - розповів один з пасажирів. 

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    У Гельсінкі загорівся літак з пасажирами на борту
    У Гельсінкі загорівся літак з пасажирами на борту
    У Гельсінкі загорівся літак з пасажирами на борту

    На місці події працюють поліція і пожежники. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

     

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