У Гонконзі автобус зіткнувся з таксі: п'ятеро загиблих та 32 поранених



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У результаті аварії троє людей - чоловік та дві жінки загинули одразу на місці аварії

Всі постраждалі знаходяться у важкому стані

Сьогодні у Гонконзі на шляху до аеропорту зіткнулись міжміський автобус і таксі, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, ще 32 особи отримали поранення. Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається. що в результаті аварії троє людей - чоловік та дві жінки загинули одразу на місці аварії. Ще двоє осіб померли в лікарні. Всі постраждалі знаходяться у важкому стані. Міжміський автобус перевозив працівників аеропорту.

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