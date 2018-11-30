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    У Гонконзі автобус зіткнувся з таксі: п'ятеро загиблих та 32 поранених

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    У результаті аварії троє людей - чоловік та дві жінки загинули одразу на місці аварії - У Гонконзі автобус зіткнувся з таксі: п'ятеро загиблих та 32 поранених
    У результаті аварії троє людей - чоловік та дві жінки загинули одразу на місці аварії

    Всі постраждалі знаходяться у важкому стані

    Сьогодні у Гонконзі на шляху до аеропорту зіткнулись міжміський автобус і таксі, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, ще 32 особи отримали поранення. Про це повідомляє The Telegraph.

    Зазначається. що в результаті аварії троє людей - чоловік та дві жінки загинули одразу на місці аварії. Ще двоє осіб померли в лікарні. Всі постраждалі знаходяться у важкому стані. Міжміський автобус перевозив працівників аеропорту.

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    таксі аварія Гонконг чоловік
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