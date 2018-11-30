  1. Головна
  2. Главком-ТВ

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Главком-ТВ

    Експерти розповіли про п’ять головних причин ДТП

    трансляція
    • Розсилка
    <span>Серед основних факторів ризику в ДТП, &ndash; перевищення швидкості</span> - Експерти розповіли про п’ять головних причин ДТП
    Серед основних факторів ризику в ДТП, – перевищення швидкості

    За інформацією патрульної поліції України, за 10 місяців 2018 року в Україні було зафіксовано понад 122 тис. ДТП

    У «Главкомі» в п’ятницю 30 листопада відбулась прес-конференція на тему: «5 головних причин ДТП»

    Запрошені гості:

    • Ольга Дробишева, експерт з безпеки дорожнього руху, голова ГО Traffic Challenge;
    • Віктор Черній, директор Центру організації дорожнього руху;
    • Смирнов Олександр, начальник Управління з питань реклами КМДА.

    Учасники прес-конференції презентували запуск в столичному метрополітені соціальної реклами проти травматизму та смертності в ДТП «Стривай!» та розповіли про 5 головних причин загибелі людей у дорожніх аваріях.

    Ролики будуть показані на проекторах київського метрополітену, які розміщені на платформах станцій у місцях очікування пасажирами поїздів.

    Соціальну рекламу показуватимуть з 1 по 31 грудня 2018 року. За інформацією патрульної поліції України, за 10 місяців 2018 року в Україні поліцейськими було зафіксовано понад 122 тис. ДТП.

    На наших дорогах лише за 10 місяців загинуло понад 2 тисячі людей, а внаслідок ДТП — понад 25 тис. осіб травмувалися. Метою соціальної кампанії «Стривай!» є дія на упередження - інформувати населення про прості, але головні принципи власної безпеки на дорозі, а також роз’яснити суть правил, методів та засобів захисту від травмування та загибелі в ДТП.

    Інформаційний партнер Національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge – «Главком».

    Дивіться прес-конференцію тут: 

    Читайте також
    ДТП здоров'я метро соціум Ольга Дробишева КМДА реклама
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ