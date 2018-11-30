Експерти розповіли про п’ять головних причин ДТП трансляція



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Серед основних факторів ризику в ДТП, – перевищення швидкості

За інформацією патрульної поліції України, за 10 місяців 2018 року в Україні було зафіксовано понад 122 тис. ДТП

«Главкомі» в п’ятницю 30 листопада відбулась прес-конференція на тему: «5 головних причин ДТП»

Запрошені гості:

Ольга Дробишева, експерт з безпеки дорожнього руху, голова ГО Traffic Challenge;

Віктор Черній, директор Центру організації дорожнього руху;

Смирнов Олександр, начальник Управління з питань реклами КМДА.

Учасники прес-конференції презентували запуск в столичному метрополітені соціальної реклами проти травматизму та смертності в ДТП «Стривай!» та розповіли про 5 головних причин загибелі людей у дорожніх аваріях.

Ролики будуть показані на проекторах київського метрополітену, які розміщені на платформах станцій у місцях очікування пасажирами поїздів.

Соціальну рекламу показуватимуть з 1 по 31 грудня 2018 року. За інформацією патрульної поліції України, за 10 місяців 2018 року в Україні поліцейськими було зафіксовано понад 122 тис. ДТП.

На наших дорогах лише за 10 місяців загинуло понад 2 тисячі людей, а внаслідок ДТП — понад 25 тис. осіб травмувалися. Метою соціальної кампанії «Стривай!» є дія на упередження - інформувати населення про прості, але головні принципи власної безпеки на дорозі, а також роз’яснити суть правил, методів та засобів захисту від травмування та загибелі в ДТП.

Інформаційний партнер Національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge – «Главком».

Дивіться прес-конференцію тут: