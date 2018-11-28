Смертельна ДТП у Харкові: Дронов вимагає психіатричну експертизу для Зайцевої

Підозрювана в скоєнні ДТП, унаслідок якого загинуло 5 людей, Олена Зайцева

Підозрювана в скоєнні ДТП, унаслідок якого загинуло 5 людей, Олена Зайцева

У засіданні оголошена перерва до 4 грудня

Райсуд Харкова у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській прийняв клопотання захисту обвинуваченого Геннадія Дронова про психіатричну експертизу обвинуваченої Олени Зайцевої.

Про це розповіли в суді.

«Обидва фігуранти - Олена Зайцева і Геннадій Дронов - присутні на суді. Тут же захисники, прокурори, представники сторони постраждалих. Захист фігуранта Геннадія Дронова подав клопотання про психіатричну експертизу фігурантки Олени Зайцевої», - відзначили в суді.

Захист Зайцевої, додали в суді, попросив час на розгляд цього клопотання.

«Запланований допит жінки-експерта Харківського НДІ судової медицини імені Бокаріуса не відбувся: експерт втретє не з'явилася за викликом до суду через хворобу», - пояснили в суді.

Наступне засідання суду, стало відомо, призначено на 4 грудня, на 14:00.

Нагадаємо, 7 листопада суд продовжив арешт Зайцевій та Дронову.

Як відомо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня минулого року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехрестівул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло 6 людей.

Раніше повідомлялося, що адвокат просить госпіталізувати Зайцеву в лікарню. 16 жовтня Київський райсуд Харкова переніс засідання через стан здоров’я Зайцевої.