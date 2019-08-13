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    У Греції палає острів Евбея, евакуювали монастир

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    Влада евакуювала монастир Панагія Макрималліс - У Греції палає острів Евбея, евакуювали монастир
    Влада евакуювала монастир Панагія Макрималліс

    Селам Агриліца, Кондодеспоті та Макрималі рекомендували зберігати стан підвищеної готовності до евакуації

    Рятувальники евакуювали монастир на грецькому острові Евбея і наказали готуватися до евакуації мешканцях трьох сіл, після того як у центральній частині острова спалахнули пожежі.

    Про це повідомляє Ekathimerini.

    Пожежна служба була оповіщена невдовзі після 3 години ночі про пожежу у районі Агриліца, в муніципалітеті Дірфіс-Мессапія, на гасіння були направлені 80 пожежників із 39 машинами, яким допомагають чотири літаки та два вертольоти.

    Влада евакуювала монастир Панагія Макрималліс, а селам Агриліца, Кондодеспоті та Макрималі рекомендували зберігати стан підвищеної готовності до евакуації.

    Гасінню пожеж перешкоджають сильний вітер, що дме в районі та нерівна місцевість.

    Дим від пожеж на Евбеї аж до Афін, вкриваючи частини міста серпанком.

    Пожежі на Евбеї у липні цього року призвели до евакуації кількох сіл.

    Як повідомлялося раніше, туристичний табір на грецькому острові Елафонісос евакуювали через лісову пожежу, що тривала кілька днів поспіль.

    У східному передмісті Афін в ніч проти понеділка виникла масштабна лісова пожежа, вогонь вдалося взяти під контроль на світанку.

    пожежа рятувальники влада
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