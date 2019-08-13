У Греції палає острів Евбея, евакуювали монастир



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Влада евакуювала монастир Панагія Макрималліс

Селам Агриліца, Кондодеспоті та Макрималі рекомендували зберігати стан підвищеної готовності до евакуації

Рятувальники евакуювали монастир на грецькому острові Евбея і наказали готуватися до евакуації мешканцях трьох сіл, після того як у центральній частині острова спалахнули пожежі.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Пожежна служба була оповіщена невдовзі після 3 години ночі про пожежу у районі Агриліца, в муніципалітеті Дірфіс-Мессапія, на гасіння були направлені 80 пожежників із 39 машинами, яким допомагають чотири літаки та два вертольоти.

Влада евакуювала монастир Панагія Макрималліс, а селам Агриліца, Кондодеспоті та Макрималі рекомендували зберігати стан підвищеної готовності до евакуації.

Гасінню пожеж перешкоджають сильний вітер, що дме в районі та нерівна місцевість.

Дим від пожеж на Евбеї аж до Афін, вкриваючи частини міста серпанком.

Пожежі на Евбеї у липні цього року призвели до евакуації кількох сіл.

Як повідомлялося раніше, туристичний табір на грецькому острові Елафонісос евакуювали через лісову пожежу, що тривала кілька днів поспіль.

У східному передмісті Афін в ніч проти понеділка виникла масштабна лісова пожежа, вогонь вдалося взяти під контроль на світанку.