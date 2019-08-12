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    Із грецького острова Елафонісос евакуювали туристів

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    Пожежі на острові спалахнули через сильний вітер і високу температуру

    На південному грецькому острові Елафонісос через лісову пожежу, яка триває другий день поспіль, були евакуйовані туристичний табір і прилеглі будинки.

    Про це повідомляє агенція Associated Press.

    Загалом для гасіння пожежі задіяли 121 пожежника, шість літаків і пожежних вертольотів.

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    Пожежі на острові спалахнули через сильний вітер і високу температуру. 

    Крім того, влада Греції попередила про підвищену ймовірність виникнення лісових пожеж у вівторок на більшій частині південної материкової Греції, на островах північного Егейського моря і в частині північно-східної провінції Фракія, недалеко від турецького кордону.

    Напередодні повідомлялося, що на Канарських островах горить близько тисячі гектарів лісу, проведено масову евакуацію.

    Також нагадаємо, що на Полтавщині горіло 30 гектарів сухої трави

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