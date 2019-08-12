  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Греція у вогні: під Афінами горить ліс

    • Розсилка
    У Греції горять ліси біля Афін - Греція у вогні: під Афінами горить ліс
    У Греції горять ліси біля Афін
    Фото: www.ekathimerini.com

    У країні готуються до ще більш масштабних лісових пожеж через сильну спеку і вітер

    У східному передмісті Афін в ніч проти понеділка виникла масштабна лісова пожежа, вогонь вдалося взяти під контроль на світанку.

    Про це повідомляє Ekathimerini.

    «Вогонь піднявся по схилах 1026-метрової гори Імітус, яка відділяє передмістя Пеанія від основної частини міста. Полум'я на горі … було видно з Афін рано-вранці у понеділок», - йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    У гасінні пожежі брали участь щонайменше 141 вогнеборець і 46 пожежних автомобілів, на світанку до них додалися вісім спеціалізованих вертольотів.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Греція у вогні: під Афінами горить ліс
    Греція у вогні: під Афінами горить ліс
    Греція у вогні: під Афінами горить ліс

    Представник пожежної служби на умовах анонімності розповів, що займання виникло у житловому секторі. Він додав, що збитки оцінюватимуть після остаточного подолання пожежі.

    За словами очевидців, принаймні один будинок сильно пошкоджений.

    Влада не має інформації, скільки людей покинули свої домівки, втікаючи від пожежі.

    Влада заявила про високу ймовірність виникнення лісових пожеж на значній частині території Греції до вівторка через спеку та вітер.

    Як повідомлялося раніше, туристичний табір на грецькому острові Елафонісос евакуювали через лісову пожежу, що триває вже другий день поспіль.

     

    Читайте також
    пожежа стихійні лиха Греція вітер ліс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ