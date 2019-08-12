Греція у вогні: під Афінами горить ліс



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У Греції горять ліси біля Афін Фото: www.ekathimerini.com

У країні готуються до ще більш масштабних лісових пожеж через сильну спеку і вітер

У східному передмісті Афін в ніч проти понеділка виникла масштабна лісова пожежа, вогонь вдалося взяти під контроль на світанку.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Вогонь піднявся по схилах 1026-метрової гори Імітус, яка відділяє передмістя Пеанія від основної частини міста. Полум'я на горі … було видно з Афін рано-вранці у понеділок», - йдеться у повідомленні.

У гасінні пожежі брали участь щонайменше 141 вогнеборець і 46 пожежних автомобілів, на світанку до них додалися вісім спеціалізованих вертольотів.

Представник пожежної служби на умовах анонімності розповів, що займання виникло у житловому секторі. Він додав, що збитки оцінюватимуть після остаточного подолання пожежі.

За словами очевидців, принаймні один будинок сильно пошкоджений.

Влада не має інформації, скільки людей покинули свої домівки, втікаючи від пожежі.

Влада заявила про високу ймовірність виникнення лісових пожеж на значній частині території Греції до вівторка через спеку та вітер.

Як повідомлялося раніше, туристичний табір на грецькому острові Елафонісос евакуювали через лісову пожежу, що триває вже другий день поспіль.