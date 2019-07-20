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    У Греції стався землетрус

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    У Греції стався землетрус

    Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 20 кілометрах на північний захід від Афін

    У Греції неподалік Афін стався сильний землетрус. Про це повідомляє Ekathimerini.

    Потужність підземних поштовхів склала 5,3 бала. За інформацією сейсмологів, за годину в тому ж районі зафіксовано щонайменше сім сейсмічних подій з магнітудою від 2,5 до 4,6.

    Найсильнішим став сьомий поштовх магнітудою 4,6. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 20 кілометрах на північний захід від Афін. Осередок землетрусу залягав на глибині п'яти кілометрів.

    Внаслідок землетрусу частково була відключена електроенергія в центрі Афін, а жителі міста залишали будівлі і вибігали на вулиці.

    Інформації про потерпілих і руйнування немає.

    електроенергія землетрус
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