У Греції стався землетрус



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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 20 кілометрах на північний захід від Афін

У Греції неподалік Афін стався сильний землетрус. Про це повідомляє Ekathimerini

Потужність підземних поштовхів склала 5,3 бала. За інформацією сейсмологів, за годину в тому ж районі зафіксовано щонайменше сім сейсмічних подій з магнітудою від 2,5 до 4,6.

Найсильнішим став сьомий поштовх магнітудою 4,6. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 20 кілометрах на північний захід від Афін. Осередок землетрусу залягав на глибині п'яти кілометрів.

Внаслідок землетрусу частково була відключена електроенергія в центрі Афін, а жителі міста залишали будівлі і вибігали на вулиці.

Інформації про потерпілих і руйнування немає.