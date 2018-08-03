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    У Гройсмана підрахували, що ціни на газ для населення за рік зростуть на 18%

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    У Гройсмана підрахували, що ціни на газ для населення за рік зростуть на 18%

    Тарифи на електроенергію не зміняться

    Станом на грудень 2018 року у відповідності до грудня минулого року зростання цін на газ для населення складатиме 18%, передає йдеться в прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, який опублікований на сайті Мінекономрозвитку.

    Згідно з документом, граничні роздрібні ціни на природний газ для населення (грудень до грудня) у 2018 році зростуть на 18% (±3).

    Тарифи на електроенергію не зміняться.

    Тарифи на водопостачання для населення (грудень до грудня) зростуть на 15% (±5), на водовідведення - на 16% (±5), утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - на 30%, на гарячу воду та опалення - 15% (±2).

    МВФ вимагає від України підвищити ціну на газ для населення на 60-70%, для отримання наступного валютного траншу, при цьому уряд запропонував компроміс – підвищити вартість блакитного палива на тільки 20-25%.

    Також нагадаємо, що Мінекономіки прогнозує долар по 28,5 грн на кінець року.

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