У Харкові громадянин Йорданії вистрибнув з вікна готелю під час пожежі та розбився
За попередніми даними правоохоронців, у номері готелю загорілися особисті речі чоловіка й ліжка
У Харкові 39-річний громадянин Йорданії вистрибнув із вікна готельного номера, розташованого на четвертому поверсі.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Facebook.
Інформація про подію надійшла в Основ'янський відділ поліції міста приблизно о 18.00.
За попередніми даними правоохоронців, у номері готелю загорілися особисті речі чоловіка й ліжка. Через пожежу іноземець вистрибнув із вікна.
Чоловік помер від травм у кареті швидкої допомоги.
До слова, у вівторок, 14 липня, ввечері сталася велика пожежа на вул. Малогвардійській, 32 у Солом’янському районі столиці.