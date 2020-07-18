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    У Харкові громадянин Йорданії вистрибнув з вікна готелю під час пожежі та розбився

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    У Харкові громадянин Йорданії вистрибнув з вікна готелю під час пожежі та розбився

    За попередніми даними правоохоронців, у номері готелю загорілися особисті речі чоловіка й ліжка

    У Харкові 39-річний громадянин Йорданії вистрибнув із вікна готельного номера, розташованого на четвертому поверсі.

    Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Facebook.

    Інформація про подію надійшла в Основ'янський відділ поліції міста приблизно о 18.00.

    За попередніми даними правоохоронців, у номері готелю загорілися особисті речі чоловіка й ліжка. Через пожежу іноземець вистрибнув із вікна.

    Чоловік помер від травм у кареті швидкої допомоги.

    До слова, у вівторок, 14 липня, ввечері сталася велика пожежа на вул. Малогвардійській, 32 у Солом’янському районі столиці. 

    пожежа речі час
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