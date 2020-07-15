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    Новини

    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)

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    Сталося загоряння сміття та дерев&rsquo;яних піддонів&nbsp; - У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    Сталося загоряння сміття та дерев’яних піддонів 
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 300 кв. м

    У вівторок, 14 липня, ввечері сталася велика пожежа на вул. Малогвардійській, 32 у Солом’янському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 18:30.

    До місця події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, на відкритій території сталося загоряння сміття та дерев’яних піддонів на площі 300 кв. м з подальшим розповсюдженням на поруч розташоване складське приміщення на площу 50 кв. м. У складі нічого не було. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Пожежу о 19:45 було локалізовано, а о 20:10 - ліквідовано.

    Під час гасіння пожежі бійцям довелося відкрити для перевірки 11 металевих конструкцій для паркування автомобілів.

    На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

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    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)
    У Києві сталася масштабна пожежа біля складів (фото)

    Жертв та постраждалих немає.

    Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

    пожежа Київ ДСНС сміття рятувальники
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