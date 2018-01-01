У Харкові майже сотня рятувальників гасила пожежу у центрі міста

У Харкові горіло перекриття та конструктивні елементи даху на площі 300 кв.м

10 лютого на номер «101» надійшло повідомлення про загоряння на п’ятому поверсі п’ятиповерхової будівлі у центрі міста Харкова на вулиці Сумська, 1. Як повідомляє прес-служба ДСНС, на місце пожежі виїхали підрозділи рятувальників у складі п’яти відділень на автоцистернах та два відділення на автодрабині. «По



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Рятувальники на місці пожежі

У Харкові горіло перекриття та конструктивні елементи даху на площі 300 кв.м

10 лютого на номер «101» надійшло повідомлення про загоряння на п’ятому поверсі п’ятиповерхової будівлі у центрі міста Харкова на вулиці Сумська, 1.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, на місце пожежі виїхали підрозділи рятувальників у складі п’яти відділень на автоцистернах та два відділення на автодрабині.

«По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить перекриття та конструктивні елементи даху на площі 300 кв.м. Налаштування (мансарда) над будівлею складної конструкції, однак вогнеборцям вдалося не дати вогню поширитися по всьому даху будівлі. Рух автотранспорту на ділянці від вул. Сумська, 1 до театру ім. Шевченко тимчасово було заборонено», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівник гасіння пожежі прийняв рішення залучити додаткові підрозділи.

Всього на місці пожежі працювало 12 відділень на автоцистернах, три автодрабини та три одиниці спеціальної техніки. Також в гасінні пожежі приймали участь курсанти Національного університету цивільного захисту України. Загальна кількість особового складу – 90 рятівників.

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Дніпрі 7 лютого сталася масштабна пожежа на ринку.