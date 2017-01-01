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    У Харкові невідомий захопив 11 заручників

    Наразі дорожній рух поблизу місця події перекрито
    Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на начальника ГУ Національної поліції в Харківській області Олега Беха. «Там дев’ять дорослих і двоє
    • Сьогодні, 16:59
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    Відділення &laquo;Укрпошти&raquo; біля станції метро &laquo;Київська&raquo; в Харкові
    Фото: поліція Харківщини
    Відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові

    Наразі дорожній рух поблизу місця події перекрито

    Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на начальника ГУ Національної поліції в Харківській області Олега Беха.

    «Там дев’ять дорослих і двоє дітей. Вимог ми поки що не розуміємо. Він нічого не висував. Поки що намагаємося вийти з ним на контакт», - повідомив Бех.

    Він також розповів, що наразі дорожній рух поблизу місця події перекрито.

    Як уточнює поліція Харківщини, про подію оператору «102» повідомив чоловік, дружина якого працює у даному закладі. Зараз інформація перевіряється працівниками поліції. Повідомлення надійшло до поліції близько 14:40. Повідомлення містило інформацію, що невідомий у масці увійшов до відділення з метою пограбування. 

    Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там

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