У Харкові невідомий захопив 11 заручників
- Сьогодні, 16:59
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Наразі дорожній рух поблизу місця події перекрито
Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на начальника ГУ Національної поліції в Харківській області Олега Беха.
«Там дев’ять дорослих і двоє дітей. Вимог ми поки що не розуміємо. Він нічого не висував. Поки що намагаємося вийти з ним на контакт», - повідомив Бех.
Він також розповів, що наразі дорожній рух поблизу місця події перекрито.
Як уточнює поліція Харківщини, про подію оператору «102» повідомив чоловік, дружина якого працює у даному закладі. Зараз інформація перевіряється працівниками поліції. Повідомлення надійшло до поліції близько 14:40. Повідомлення містило інформацію, що невідомий у масці увійшов до відділення з метою пограбування.
Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.