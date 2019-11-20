У Харкові пам’ятник Жукову облили фарбою. У поліцію ніхто не скаржився



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Пам’ятник Жукову «підфарбували» у червоний колір

«Сьогодні нічні вітри нагадали про кривавий шлях м'ясника Жукова»

У середу 20 листопада у Харкові поліція проводить перевірку за фактом пошкодження пам’ятника радянському маршалу Георгію Жукову. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області.

У поліції зазначили, що невідомі особи облили постамент червоною фарбою.

«Про подію правоохоронці дізналися під час моніторингу мережі Інтернет. З офіційними заявами до поліції ніхто з громадян не звертався», - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що сьогодні близько 9:30 на місце події була у направлена слідчо-оперативна група районного відділу поліції для збору первинного матеріалу та встановлення свідків події. Інформація за вказаним фактом зареєстрована в Єдиному обліку Немишлянського відділу поліції. Перевірка наразі триває.

У Telegram-каналі військово-патріотичної організації Фрайкор, де з’явилася світлина з облитим погруддям, написали, що «сьогодні нічні вітри нагадали про кривавий шлях м'ясника Жукова».

Міські комунальні служби вже очистили погруддя – зранку на місці працювала бригада з автовишкою.

2 червня у Харкові активісти за допомогою мотузки демонтували погруддя Жукова та встановили на його місці державний прапор. 11 липня погруддя відновили.

Також Харківська міськрада через суди намагалася повернути проспекту Григоренка ім’я маршала Жукова. Втім, Окружний адміністративний суд визнав незаконним перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова у Харкові.