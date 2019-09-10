Суд визнав незаконним перейменування у Харкові проспекту Григоренка



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19 червня депутати міськради Харкова підтримали повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Жукова

Суд задовольнив звернення Харківської територіальної організації партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність»

Окружний адміністративний суд визнав незаконним перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова у Харкові. Про це повідомляє Громадське.

Суд задовольнив звернення Харківської територіальної організації партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність» із вимогою визнати протиправним та скасувати рішення міської ради, яким проспектові імені Петра Григоренка повернули ім’я радянського маршала Жукова.

Нагадаємо, 19 червня депутати міськради Харкова підтримали повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Жукова. На Григоренка проспект був перейменований у межах декомунізації. Поліція порушила справу через повернення проспекту Жукова у Харкові.

25 червня на проспекті, якому повернули назву імені Жукова ввечері почали замінювати таблички.

8 травня міськголова Харкова Геннадій Кернес заявив, що хоче повернути повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.

2 червня у Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту, де відбувся з’їзд партії «Довіряй ділам» (партія очільників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова).

Кернес заявив, що відновить пам'ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення бюста.

Президент Володимир Зеленський закликав владу Харкова обговорити з громадськістю ситуацію з пам'ятником Жукову.

Увечері 13 червня поліція влаштувала обшуки у харківських активістів В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка у справі про знесення бюста радянському маршалу Георгію Жукову.