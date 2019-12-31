У Харкові п'яний керівник поліції чинив спротив патрульним



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За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області начальника одного з районних відділень поліції відсторонено від займаної посади та призначено службове розслідування

Керівник одного з харківських територіальних відділень поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння та вчинив спротив патрульним поліцейським. Керівництво обласного главку поліції дало принципову оцінку діям майора та призначило за вказаним фактом службове розслідування.

Про це повідомляє ГУНП у Харківській області.

30 грудня близько 00:45 на території гаражного кооперативу в Московському районі Харкова між вказаним працівником поліції та охороною виник конфлікт.

На місце події прибув наряд патрульної поліції, який намагався владнати ситуацію. Однак, чоловік продовжив поводити себе агресивно, нецензурно лаявся та погрожував патрульним. У вказаній ситуації вони були змушені застосувати у відношення майора поліції спецзасоби та заходи фізичного впливу.

33-річного чоловіка доставлено до Московського відділу поліції. На теперішній час вирішується питання щодо кваліфікації дій поліцейського за Кримінальним кодексом України.

За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області начальника одного з районних відділень поліції відсторонено від займаної посади та призначено службове розслідування.

Діям поліцейського буде надано належну правову оцінку. Він порушив принципи етичного кодексу працівника поліції – виявив грубу неповагу до колег і продемонстрував нетактовну поведінку відносно громадян. У листопаді вказаний керівник вже отримав догану за порушення службової дисципліни.