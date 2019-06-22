Конфлікт на «Барабашово»: ще двом нападникам повідомили про підозру



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Чоловіки спочатку погрожували оператору насильством, потім переслідували

Слідчі повідомили про підозру ще двом причетним до нападу на оператора одного з харківських телеканалів біля торгового центру «Барабашово».

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

За даними слідства, 7 червня двоє місцевих жителів на території торгового центру приєдналися до групи інших осіб, які перешкоджали професійній діяльності журналіста.

«Вони спочатку погрожували оператору насильством, потім переслідували, наздогнавши — почали штовхати, а коли чоловік впав на землю — били ногами. Крім цього, 37-річний чоловік підняв відеокамеру потерпілого й розбив її», — повідомили поліцейські.

З огляду на це 21-річному чоловікові повідомили про підозру за статтею про «перешкоджання законній професійній діяльності журналіста» та «погроза або насильство щодо журналіста». 37-річному харків'янину — за «умисне знищення або пошкодження майна журналіста».

Нагадаємо, 26-річний харків'янин Сергій Козлюк повинен буде провести під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного засобу контролю протягом один місяць і 28 днів. Оскаржити це рішення суду можна протягом п’яти днів

Нагадаємо, за фактом побиття оператора харківської служби новин «Вести» Вадима Макарюка поліція порушила кримінальну справу за статтями «Погроза або насильство щодо журналіста», «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» та «Розбій».

7 червня на харківському ринку «Барабашово» стався конфлікт внаслідок якого постраждало вісім осіб.

У соціальних мережах з'явилося відео, як під час конфлікту на території торгового центру «Барабашово» відкрили вогнепальний вогонь по людях.